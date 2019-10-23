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Reuters: Трамп снял все санкции с Турции

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Дональд Трамп сообщил, что он принял решение о снятии санкций с Турции

Президент США Дональд Трамп сообщил, что в северной части Сирии в настоящее время наблюдается прекращение огня и поэтому он принял решение о снятии санкций с Турции. Об этом сообщают Стив Холланд и Макини Брис в издании Reuters, информирует enovosty.com/news.

Трамп назвал перемирие в Сирии «крупным прорывом», в котором участвовала американская команда во главе с вице-президентом Майком Пенсом. Трамп сказал, что он поручил министру финансов Стивену Мнучину отменить санкции, наложенные на Турцию до тех пор, пока «не случится что-то, что нас не устраивает». «В результате проведенных переговоров спасено большое количество жизней», — сказал Трамп.

Ранее Трамп говорил, что «он полон решимости решать конфликт дипломатическим путем» и «сколько еще американцев должно умереть на Ближнем Востоке из-за межконфессиональных и племенных конфликтов?»


Автор: Оксана Ельченко
Посещений: 108

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