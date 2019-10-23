Сенат США одобрил вступление Северной Македонии в НАТО

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Сенат США практически единогласно утвердил вступление Северной Македонии в НАТО

Сенат Соединенных Штатов Америки практически единогласно утвердил вступление Республики Северная Македония в НАТО, максимально приблизив страну к вступлению в НАТО, информирует enovosty.com/news.

Ранее Европейский совет отказался проводить переговоры о вступлении Албании и Северной Македонии в ЕС. По мнению экспертов, позиция американских сенаторов стала посланием для европейских стран о том, что Североатлантический альянс готов принимать в состав НАТО новых членов.

Руководитель комитета Сената по международным отношениям Джим Риш сообщил, что «россияне ненавидят расширение НАТО, однако США поощряет европейцев». Согласно существующей информации, против вступления Северной Македонии в НАТО проголосовали два сенатора, придерживающихся либертарианской позиции

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