Франция усиливает комендантский час на фоне второй волны COVID-19, — Reuters

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Франция усиливает комендантский час на фоне второй волны COVID-19

Франция усиливает комендантский час, а министр иностранных дел Бельгии оказался в реанимацию из-за COVID-19. Об этом сообщает Reuters, информирует enovosty.com/news.

Премьер-министр Франции Жан Кастекс объявил о введении комендантского часа на прошлой неделе в Париже. «Вторая волна эпидемии коронавируса сейчас идет во Франции и Европе. Ситуация очень серьезная», — сказал Кастекс на пресс-конференции.

Вскоре после объявления об усилении карантина французские органы здравоохранения сообщили о рекордных 41 622 новых случаях COVID-19.

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Министр здравоохранения Испании Сальвадор Илла сказал, что в Испании эпидемия во многих областях вышла из-под контроля. Региональные власти обсуждают возможность введения комендантского часа