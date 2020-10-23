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Дания ожидает поставки истребителей Lockheed Martin F-35 Lightning II

Главная » Последние новости » Новости мира » Дания ожидает поставки истребителей Lockheed Martin F-35 Lightning II
 
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Дания ожидает поставки истребителей Lockheed Martin F-35 Lightning II

В Министерстве обороны Дании сообщили, что первый Lockheed Martin F-35 Lightning II для Королевских ВВС Дании недавно отправился на окончательную сборку на завод по производству F-35 в США. Об этом сообщает Defence blog, информируют Экономические Новости.

Директор программы F-35 Хенрик Лундстайн прокомментировал: «В качестве партнера Дания с самого начала участвовала в разработке истребителя F-35.

Дания ожидает поставки истребителей Lockheed Martin F-35 Lightning II

Поэтому очень приятно видеть, что первый датский истребитель F-35 стал реальностью. Эта веха является важным шагом на пути к официальной передаче вооруженным силам первого истребителя».

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Дания ожидает поставки истребителей Lockheed Martin F-35 Lightning II

Дания присоединилась к программе F-35 Joint Strike Fighter в 2002 году и учавствовала в разработке технических элементов F-35. В октябре 2008 года они поставили датский F-16 461-й летно-испытательной эскадрилье JSF в Эдвардсе.


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 111

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