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Четыре ключевых момента в истории, которые сделали Силиконовую долину технологической столицей мира

Главная » Последние новости » Новости мира » Четыре ключевых момента в истории, которые сделали Силиконовую долину технологической столицей мира
 
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Силиконовая долина стала центром технологических инноваций в прошлом веке.
Рост региона тесно связан с федеральными инвестициями.

Люди часто думают о феномене Силиконовой долине как о технологическом прорыве, который возник независимо, но на самом деле Силиконовая долина во многих отношениях является федеральным и государственным проектом., информирует enovosty.com/news.

СМИ обобщили 4 неожиданных момента, которые сформировали сегодняшнюю Силиконовую долину:

  1. Современная Силиконовая долина развивалась в результате наращивания инфраструктуры во время Второй мировой войны.

Во время Второй мировой войны и в последующие годы Стэнфордский университет и Калифорнийский университет в Беркли стали центрами сбора данных в области географии, химического оружия, наблюдения и вычислений.

Control panel linear accelerator

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Панель управления линейным ускорителем. Фото Ната Фарбмана / Коллекция фотографий LIFE через Getty Images

С вступлением США в войну, Западное побережье стало важным центром судостроения, транспортировки войск, материалов и продовольствия. Люди, деньги и ресурсы создавали основу для технологического бума. Люди приезжали в Силиконовую Долину до и после войны, и оставались жить в новостройках. 

  1. После войны Стэнфорд пережил бюджетный кризис. Леланд Стэнфорд-младший передал всю университетскую землю вокруг Пало-Альто в доверительное управление, а это означает, что ее нельзя было продать. 

Stanford University

Стэнфордский Университет.Фото Джамиля Мимуни / Сигма / Сигма с помощью Getty Images

Однако землю можно было сдавать в аренду, и администрация увидела возможность зарабатывать деньги, сдавая в аренду университетские земли, часто недавним выпускникам, начинающим бизнес. Это стало катализатором основания технологических компаний вокруг Стэнфорда сегодня.

Stanford Physics 1969

Физическая лаборатория Стэнфордского университета. Фото Ли Балтермана / Коллекция фотографий LIFE через Getty Images

  1. Расширение аэропорта Сан-Хосе в 1980-х годах сделало возможным создание современной Силиконовой долины. 

San Jose, CA airport

Аэропорт Сан-Хосе Фото Джо Амона / The Denver Post через Getty Images

Аэропорт, который раньше использовался для небольших региональных самолетов, теперь мог принимать огромные лайнеры со всего мира. 

  1. В 1957 году «Вероломная восьмёрка» покинула лабораторию Shockley Semiconductor и создала собственную компанию Fairchild Semiconductor, которая стала лидером отрасли и инкубатором других компаний. («Вероломная восьмерка» — восемь физиков и инженеров Shockley Semiconductor Laboratory, которые уволились из-за конфликта с Уильямом Шокли и создали собственную компанию Fairchild Semiconductor. Шокли назвал случившееся «предательством» (англ. betrayal). Кто первым произнёс и кто ввёл в оборот словосочетание «вероломная восьмёрка» — до сих пор не выяснено. — Википедия)

traitorous eight fairchild

Wikimedia Commons

Эти восемь человек были прямо или косвенно связаны с рядом важных технологических компаний, таких как Intel и AMD, которые стали известны как «Fairchildren». 


Автор: Оксана Ельченко
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