Американские истребители F-35B получат новый дом на британском авианосце

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Эскадрилья стелс-истребителей морской пехоты США F-35B начнет свои испытания на новом авианосце HMS Queen Elizabeth в 2021 году, когда судно выйдет в свое первое оперативное развертывание.

На новой плоской крыше водоизмещением 65 000 тонн американские F-35 присоединятся к F-35, пилотируемым пилотами Royal Air Force и Royal Navy. Смешивание американских и британских самолетов в развернутом воздушном крыле авианосца «беспрецедентно», — заявил вице-адмирал Королевского флота Джерри Кид в интервью корреспонденту Break Defense Полу МакКлири, информирует enovosty.com/news.

«Мы больше не говорим о совместимости; мы говорим о надлежащей интеграции до уровня, которого мы никогда не видели», — сказал Кид МакКлиру о Queen Elizabeth, когда корабль и его сопровождающие плыли вдоль восточного побережья США в рамках подготовки группы авианосцев к их первому оперативному развертыванию в 2021 году.

Американские морские пехотинцы и их F-35 начали посещать Queen Elizabeth во время его нынешнего учебного развертывания, чтобы подготовиться к будущему круизу на передовой.

Кид охарактеризовал запланированное мероприятие как важную защиту мирового порядка под руководством США. «Почему бы нам не быть более интегрированными с нашим ключевым союзником в тот момент, когда международная система, основанная на правилах, находится под угрозой, и нам нужно укреплять наши западные ценности и действовать сообща?»

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Но есть и другое, более прозаичное объяснение плана по размещению американских и британских F-35 на британском авианосце. Британским военным, вероятно, не хватит собственных F-35, чтобы полностью оборудовать воздушное крыло к развертыванию 2021 года.

По состоянию на конец 2019 года Соединенное Королевство заказало только 33 самолета F-35B с вертикальной посадкой по сравнению с ближайшей целью обзавестись 48 истребителями. Около 17 находятся в эксплуатации. RAF планирует эксплуатировать F-35B только в четырех передовых эскадронах, совместно укомплектованных военно-воздушными силами и военно-морским персоналом. Каждое подразделение будет иметь 12 готовых бойцов.

Каждый из двух авианосцев класса Queen Elizabeth — второе судно HMS Prince of Wales — проходит испытания — в нем могут разместиться около 40 истребителей. В течение следующего десятилетия или около того, как флот RAF F-35 расширится, маловероятно, что военно-воздушные силы будут способны одновременно запускать истребители на обоих носителях.

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Таким образом, не случайно Королевский флот планирует разместить на своих носителях контингент корпуса морской пехоты США F-35.

Тем временем морские пехотинцы начали использовать штурмовые корабли ВМС США в качестве легких носителей, заменив вертолеты на F-35, что позволило каждому из кораблей водоизмещением 40 000 тонн принимать на борт дюжину или более самолетов.

Но для морских пехотинцев распространение средних и малых авианосцев на флотах ключевых союзников США дает возможность разместить больше истребителей-невидимок на большем количестве кораблей в большем количестве мест.

Корпус еще в 2015 году впервые высказал идею размещения собственных F-35 на британском корабле. Дважды в официальном авиационном плане 2015 года корпус предлагает отправлять свои F-35 в бой на борту британских авианосцев.

В разделе, посвященном так называемым «распределенным операциям», в котором морские пехотинцы распределяют свои силы, чтобы противнику было труднее нацеливаться на них, в плане предусмотрены F-35 — разбросанные по полю битвы — периодически возвращающиеся на корабль для ремонта.

Судно может быть американским десантным кораблем «или авианосцем коалиции, таким как Queen Elizabeth», согласно документу.

В дополнение к развертыванию F-35 на Queen Elizabeth, морские пехотинцы дали понять, что они могут управлять истребителями-невидимками с палуб новых легких авианосцев, которые планирует построить Южная Корея. Генерал-лейтенант Льюис Крапаротта, командующий Тихоокеанскими силами морской пехоты США, заявил журналистам, что нет причин, по которым вертикальные самолеты F-35 не могли бы работать с южнокорейских кораблей.