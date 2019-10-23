Американские истребители F-35B получат новый дом на британском авианосце

РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

Фото недели

Завораживающие фото людей с веснушками

Все фото »

Новости мира

23.10.2019 г.
10:30Рубль отреагировал на решении Путина по Сирии
10:14Путину перекрыли последний клапан
09:17Трамп оставил в силе санкции против режима Лукашенко
08:27Эрдоган прекратил военную операцию в Сирии
07:35Составлен рейтинг самых красивых городов мира
07:00Американские истребители F-35B получат новый дом на британском авианосце
22.10.2019 г.
22:00Сирийская политика Турции может привести к ее собственному уничтожению
Все новости мира

Аналитика

22.10.2019

Итоги дня: Судьбоносные решения мировых лидеров, вердикт по Brexit и "детектор лжи" для "слуг народа"

Итоги дня: Судьбоносные решения мировых лидеров, вердикт по Brexit и детектор лжи для слуг народа
Путин и Эрдоган подписали меморандум по Сирии, Джонсон принял жесткое решение по Brexit, а оккупанты бросили в тюрьму на пятнадцать лет пленного журналиста ...
22.10.2019

Фискальные новшества для ФЛП: детенизация или борьба с конкурентами?

Фискальные новшества для ФЛП: детенизация или борьба с конкурентами?
Глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев сообщил, что в целях детенизации экономики можно ...
21.10.2019

Итоги дня: Квартальный скандал, современный вертолёт-НЛО и угарная тревога

Итоги дня: Квартальный скандал, современный вертолёт-НЛО и угарная тревога
Квартал-95 угодил в скандал из-за песни о сгоревшем доме Гонтаревой, под Полтавой на вертолёте разбился бывший министр агрополитики Украины, а в мире ...

Последние новости

23.10.2019 г.
11:05 Информационные шестерки России вдыхают жизнь в труп ТАРК «Адмирал Нахимов», - "Злой одессит"
11:02 "Кина не будет": Украинцам закрыли доступ к пиратским фильмам
10:59 Что будет с курсом доллара в банках Украины на следующей неделе
10:30 Рубль отреагировал на решении Путина по Сирии
10:26 "Двойник" Зеленского, взорвавший Сеть, сделал громкое заявление
10:20 Война на Донбассе: Бойцы ВСУ понесли тяжелые потери
10:16 Озвучено дерзкое требование Трампа к Зеленскому
10:14 Путину перекрыли последний клапан
10:01 Стало известно, что изменится в среднем образовании
09:38 В Киеве загрязненность воздуха превысила показатели Пекина
09:17 Трамп оставил в силе санкции против режима Лукашенко
09:00 "Чернобыльцев" хотят освободить от растаможивания авто
08:40 Топ-8 стран среди украинских заробитчан
08:27 Эрдоган прекратил военную операцию в Сирии
08:19 В США приняли «закон Родченкова»
07:50 На мотор-шоу собираются представить внедорожник Chevrolet "два в одном" (ВИДЕО)
07:35 Составлен рейтинг самых красивых городов мира
07:20 Китай провел успешные испытания двухступенчатой космической системы
07:10 Стало известно, как собираются украсить главную елку Украины-2020
07:00 Американские истребители F-35B получат новый дом на британском авианосце
22.10.2019 г.
22:50 Стало известно, по каким причинам в Украине чаще всего случаются ДТП
22:40 В Украине создали специальную станцию для предупреждения ударов из космоса (ВИДЕО)
22:25 В Запорожье после длительного ремонта открыли аэропорт (ФОТО)
22:10 Составлен список номинантов на звание лучшего европейского автомобиля
22:00 Сирийская политика Турции может привести к ее собственному уничтожению
21:59 Китай активно выводит деньги из России
21:45 В аннексированном Крыму задержали и избили журналиста Гайворонского
21:27 Ливан накрыли многомиллионные протесты (ВИДЕО)
21:04 Reuters: Пророссийские сепаратисты на оккупированном Донбассе посадили украинского журналиста на 15 лет
20:55 В Украине изменили правила выдачи водительских удостоверений: подробности
20:29 В результате вражеских обстрелов на Донбассе двое бойцов ОС получили ранения
20:09 The Washington Times: В Венгрии опровергли информацию о клевете Орбана на Украину
19:51 Суд признал недостоверной информацию "Стоп коррупции ТВ" о деятельности "Нибулона"
19:39 В Украине увеличивают стоимость коммунальных услуг для граждан, получающих субсидии
19:22 На Днепропетровщине больные заключенные умирают без медпомощи
18:59 Нацполиция уничтожила плантацию конопли
18:38 Минцифры запускает электронный проект, объединяющий все госуслуги
18:18 В Николаеве задержали мужчину, который разбрасывал по городу человеческие черепа
18:10 В сети обнародовали переписку депутата Железняка с лоббистом оценщиков
17:58 В США начались тренировочные учения по освоению легкой бронемашины JLTV (ВИДЕО)
17:32 Правозащитники заявляют о рабском труде тысяч заключенных на строительстве Nord Stream 2
17:17 В РФ футболист "сам обварился кипятком" в отделении полиции
16:57 Reuters: В Южной Корее сообщили о нарушении российскими истребителями воздушного пространства
16:37 В Киеве сотрудник автомойки похитил машину клиента
16:32 В России стремительно уменьшаются доходы от экспорта нефти и газа, - Злой Одессит
16:26 Илон Маск впервые воспользовался «космической» интернет-сетью Starlink
16:14 В Украине поднялись цены на недвижимость
15:58 В Украине начался отопительный сезон: подробности
15:36 Озоновая дыра над Южным полюсом уменьшилась до рекордных размеров
15:31 Рожкова рассказала об основных факторах экономического роста
15:04 Стало известно условие для получения финпомощи от ЕС
15:00 «Титаник» исчезает: В Сети опубликовали шокирующие снимки затонувшего судна (ФОТО)
14:50 Определены главные недостатки офисной работы
14:45 Стало известно, сколько дней украинцы будут отдыхать в ноябре
14:35 В Украине появится уникальный киберполигон: все подробности нового проекта
14:15 В Германии хотят поднять пенсионный возраст до 69 лет
14:10 Экспертизы по "Роттердам+" опровергают наличие убытков от формулы, - адвокат
14:00 Пожар на торфяниках: на Киевщине вторые сутки горят 5 гектаров земли
13:45 Составлен рейтинг лучших кнопочных телефонов в мире
13:30 Диетологи рассказали, как набрать вес
Все новости »

Американские истребители F-35B получат новый дом на британском авианосце

Главная » Последние новости » Новости мира » Американские истребители F-35B получат новый дом на британском авианосце
 
Печать Отправить на почту

 

 

Эскадрилья стелс-истребителей морской пехоты США F-35B начнет свои испытания на новом авианосце HMS Queen Elizabeth в 2021 году, когда судно выйдет в свое первое оперативное развертывание.

На новой плоской крыше водоизмещением 65 000 тонн американские F-35 присоединятся к F-35, пилотируемым пилотами Royal Air Force и Royal Navy. Смешивание американских и британских самолетов в развернутом воздушном крыле авианосца «беспрецедентно», — заявил вице-адмирал Королевского флота Джерри Кид в интервью корреспонденту Break Defense Полу МакКлири, информирует enovosty.com/news.

«Мы больше не говорим о совместимости; мы говорим о надлежащей интеграции до уровня, которого мы никогда не видели», — сказал Кид МакКлиру о Queen Elizabeth, когда корабль и его сопровождающие плыли вдоль восточного побережья США в рамках подготовки группы авианосцев к их первому оперативному развертыванию в 2021 году.

Американские морские пехотинцы и их F-35 начали посещать Queen Elizabeth во время его нынешнего учебного развертывания, чтобы подготовиться к будущему круизу на передовой.

Кид охарактеризовал запланированное мероприятие как важную защиту мирового порядка под руководством США. «Почему бы нам не быть более интегрированными с нашим ключевым союзником в тот момент, когда международная система, основанная на правилах, находится под угрозой, и нам нужно укреплять наши западные ценности и действовать сообща?»

Читайте: Минобороны США откладывает производство истребителей F-35: в чем причина?

Но есть и другое, более прозаичное объяснение плана по размещению американских и британских F-35 на британском авианосце. Британским военным, вероятно, не хватит собственных F-35, чтобы полностью оборудовать воздушное крыло к развертыванию 2021 года.

По состоянию на конец 2019 года Соединенное Королевство заказало только 33 самолета F-35B с вертикальной посадкой по сравнению с ближайшей целью обзавестись 48 истребителями. Около 17 находятся в эксплуатации. RAF планирует эксплуатировать F-35B только в четырех передовых эскадронах, совместно укомплектованных военно-воздушными силами и военно-морским персоналом. Каждое подразделение будет иметь 12 готовых бойцов.

Каждый из двух авианосцев класса Queen Elizabeth — второе судно HMS Prince of Wales — проходит испытания — в нем могут разместиться около 40 истребителей. В течение следующего десятилетия или около того, как флот RAF F-35 расширится, маловероятно, что военно-воздушные силы будут способны одновременно запускать истребители на обоих носителях.

Читайте: Минобороны США откладывает производство истребителей F-35: в чем причина?

Таким образом, не случайно Королевский флот планирует разместить на своих носителях контингент корпуса морской пехоты США F-35.

Тем временем морские пехотинцы начали использовать штурмовые корабли ВМС США в качестве легких носителей, заменив вертолеты на F-35, что позволило каждому из кораблей водоизмещением 40 000 тонн принимать на борт дюжину или более самолетов.

Но для морских пехотинцев распространение средних и малых авианосцев на флотах ключевых союзников США дает возможность разместить больше истребителей-невидимок на большем количестве кораблей в большем количестве мест.

Корпус еще в 2015 году впервые высказал идею размещения собственных F-35 на британском корабле. Дважды в официальном авиационном плане 2015 года корпус предлагает отправлять свои F-35 в бой на борту британских авианосцев.

В разделе, посвященном так называемым «распределенным операциям», в котором морские пехотинцы распределяют свои силы, чтобы противнику было труднее нацеливаться на них, в плане предусмотрены F-35 — разбросанные по полю битвы — периодически возвращающиеся на корабль для ремонта.

Судно может быть американским десантным кораблем «или авианосцем коалиции, таким как Queen Elizabeth», согласно документу.

В дополнение к развертыванию F-35 на Queen Elizabeth, морские пехотинцы дали понять, что они могут управлять истребителями-невидимками с палуб новых легких авианосцев, которые планирует построить Южная Корея. Генерал-лейтенант Льюис Крапаротта, командующий Тихоокеанскими силами морской пехоты США, заявил журналистам, что нет причин, по которым вертикальные самолеты F-35 не могли бы работать с южнокорейских кораблей.


Автор: Оксана Ельченко
Посещений: 358

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 

Аналитика

Итоги дня: Судьбоносные решения мировых лидеров, вердикт по Brexit и "детектор лжи" для "слуг народа"
Фискальные новшества для ФЛП: детенизация или борьба с конкурентами?
Итоги дня: Квартальный скандал, современный вертолёт-НЛО и угарная тревога
«Источники войны» Эрдогана. Третья турецко-курдская война в Сирии и ее последствия
Итоги дня: 2020 год в цифрах, шифры Разумкова и сильный ответ "Нафтогаза" "Газпрому"
Землю спекулянтам и олигархам?! Часть 3
Переговоры Украины с МВФ о новом кредите: как будут решать вопрос с «ПриватБанком»?
Итоги дня: Цена коррупционера, школьные штрафы и выброшенное "мощное" письмо Трампа
Итоги дня: Истерика Кремля, новшества от МВФ и уникальная операция ВСУ
Землю – спекулянтам и олигархам?! Часть 2
Все статьи


Читайте также

Национальная гвардия США получила первые истребители пятого поколения (ФОТО)
 Минобороны США откладывает производство истребителей F-35: в чем причина?
США откладывает полномасштабный выпуск новейшего истребителя пятого поколения
 Британские истребители F-35B впервые приземлились на новый авианосец в Великобритании
F-22 Stealth Raptor: может ли он остаться самым мощным в мире истребителем?
 Трамп пытается подкупить Эрдогана новейшими американскими самолетами
Истребители F-35 следующего поколения прибыли в подразделение Национальной гвардии США (ФОТО)

Армия

Танк Т-72 «Урал»
Пистолет «Форт-12»
Самоходная гаубица 203,2-мм М110 (США)
Миномет 120-мм «Молот»
Вся армия    >>

Персоны

Юрий
ЛУЦЕНКО
Сытник
АРТЕМ
Юрий
ТЕРЕНТЬЕВ
Александр
МИРНЫЙ
Все персоны    >>

Последние новости в соцсетях

Публикации

Сергей Кафтя: «Сегодня в «Акварелях» комфортнее жить, чем в большинстве ЖК Киева»

Как программы ЕС и ЕБРР помогли производителям мебели в Броварах

Мнения
Эта бестолковая фискализация приведет только к уходу в тень и к усилению эмиграции

Эта бестолковая фискализация приведет только к уходу в тень и к усилению эмиграции

21 год в журналистике наблюдаю за налоговыми реформами и экономическими стратегиями наших президентов.
Новости компаний

Новостройки в Броварах «Квартал Аллей» — один из самых перспективных и масштабных проектов во всей Киевской области

Особенности бойлеров Атлантик

Критерии выбора холодильника



Эрдоган



bigmir)net TOP 100

 