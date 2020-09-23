ВВС США проводят испытания новейшего боевого вертолета HH-60W Jolly Green II (ФОТО)

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ВВС США проводят испытания новейшего вертолёта Sikorsky HH-60W Jolly Green II

В ВВС США сообщили, что начались испытания нового боевого поисково-спасательного вертолёта Sikorsky HH-60W Jolly Green II. Об этом сообщает Defence blog, информирует enovosty.com/news.

Проводятся испытания пулемета Гатлинга, крупнокабирного пулемета GAU-18 и пулемета GAU-21. «Было приятно наблюдать, как упорная работа команды принесла свои результаты», — сказал главный инженер-испытатель майор Кристофер Халл

Экипаж Jolly Green не только испытывал оружие, но и участвовал в других испытаниях. Например, экипаж испытывал специальные приборы, которые измеряли воздействие взрыва на их тела.

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Эти испытания являются частью более крупного исследования Министерства обороны США, призванного оценить влияние выстрела оружия на человеческое тело. Цель состоит в том, чтобы уменьшить травмы военнослужащих во время боевых действий