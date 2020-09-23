США хотят сделать истребители F-35 для ОАЭ видимыми для израильского радара

Главная » Последние новости » Новости мира » США хотят сделать истребители F-35 для ОАЭ видимыми для израильского радара США хотят сделать истребители F-35 для ОАЭ видимыми для израильского радара

Закрыть Отправить

В рамках планов по сохранению качественного превосходства израильских вооруженных сил США собираются производить истребители F-35, которые они планируют продать в ОАЭ, видимыми для израильских радаров.

На фоне сообщений о том, что США и ОАЭ продвинулись в сделке по закупке самолетов F-35 для страны Персидского залива, которая недавно заключила мир с Израилем, Вашингтон рассматривает возможность снижения скрытности самолетов F-35, предлагаемых для ОАЭ, в качестве способа сохранения качественного преимущества Израиля, сообщает Reuters.

В настоящее время у Израиля есть 24 самолета F-35. Министр обороны Бенни Ганц должен был во вторник встретиться со своим американским коллегой Марком Эспером в Вашингтоне, информирует enovosty.com/news.

Письмо о соглашении может быть подготовлено к Национальному дню ОАЭ, который отмечается 2 декабря.

Любая сделка должна соответствовать десятилетнему соглашению с Израилем, в котором говорится, что любое американское оружие, продаваемое в этот регион, не должно наносить ущерба «качественному военному превосходству» Израиля, гарантируя, что американское оружие, поставляемое Израилю, «превосходит по возможностям» оружие, проданное его соседям.

Читайте: В продажу выставили эксклюзивный мотоцикл, на котором никто никогда не ездил (ФОТО)

После подписания письма-соглашения любая сторона, расторгающая сделку, может быть оштрафована.

Объединенные Арабские Эмираты, один из ближайших союзников Вашингтона на Ближнем Востоке, давно выражают заинтересованность в приобретении стелс-истребителей, и им обещали дать возможность купить их в рамках дополнительной сделки, заключенной, когда они согласились нормализовать отношения с Израилем.

Источники заявили, что рабочая идея заключалась в том, чтобы израильская ПВО могла обнаруживать F-35 ОАЭ с помощью технологии, которая эффективно подавляет скрытность истребителей.

Читайте: Хамас о соглашении между Израилем и ОАЭ: "Это удар в спину"

В любом случае, до фактической поставки новых самолетов потребуются годы. Польша, которая является последним покупателем F-35, закупила 32 самолета в январе, но первая поставка будет только после 2024 года.

Источник: Defenseworld