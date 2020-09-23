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США призывают к усилению работы Арктического совета на фоне запуска РФ нового ледокола

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США призывают к усилению работы Арктического совета на фоне запуска РФ нового ледокола

В Госдепартаменте сообщили, что координатор США по арктическому региону Джеймс ДеХарт посетит союзные страны в арктическом регионе с целью «обеспечения прозрачности и надлежащего управления процессом освоения региона посредством участия Арктического совета и координации усилий по созданию безопасной, стабильной и процветающей Арктики, свободной от конфликтов». Об этом сообщает Fox News, информирует enovosty.com/news.

Заявление было сделано после сообщения о запуске РФ нового атомного ледокола «Арктика». Напомним, в борьбу за арктический регион вступают не только страны бассейна Северного Ледовитого океана — Россия, Норвегия, Дания, — но и державы иных регионов, например, КНР. Полярные исследования давно перешли из сферы науки в сферу экономики, что привело к ожесточенному политическому спору между государствами, граничащими с Арктикой.

США призывают к усилению работы Арктического совета на фоне запуска РФ нового ледокола

Летом президент Трамп направил руководителям исполнительной власти записку с просьбой сообщить о планах по расширению ледокольного флота США. На данный момент в США есть два атомных ледокола USCG Polar Star и USCG Healy. Остальные ледоколы США находятся в частной собственности.

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Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 109

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