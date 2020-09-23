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Спутниковые снимки показали возможный ракетоносец на полигоне в Северной Корее (ФОТО)

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Спутниковые снимки также показали, что большие группы войск и транспортных средств тренируются на плацу.

Транспортное средство, которое может нести баллистическую ракету, было замечено на полигоне в Северной Корее на фоне признаков того, что страна готовит большой военный показ к празднику 10 октября, сообщил американский аналитический центр., информирует enovosty.com/news.

Согласно отчету аналитиков с сайта 38 North, которые следят за происходящим в Северной Корее, на коммерческих спутниковых снимках, сделанных во вторник на полигоне Мирим-Парад за пределами столицы Пхеньяна было видно «транспортное средство, имеющее отношение к ракетам».

Спутниковые снимки показали возможный ракетоносец на полигоне в Северной Корее (ФОТО)

«Хотя разрешения изображений недостаточно, чтобы точно определить, что это за машина, относительные размеры и форма позволяют предположить, что это может быть транспортно-монтажная пусковая установка (TEL) для большой ракеты», — заявили эксперты.

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Транспортное средство оказалось достаточно большим, чтобы нести одну из межконтинентальных баллистических ракет Северной Кореи (МБР), которые, как считается, способны доставлять ядерную боеголовку к целям в любую точку Соединенных Штатов.

Авторы признали, что существует вероятность того, что транспортное средство могло быть чем-то другим, но сказали, что это казалось «маловероятным в данном конкретном месте и обстоятельствах».

Спутниковые снимки также показали, что большие группы войск и транспортных средств тренируются на плацу.

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«Недавние учения убедительно свидетельствуют о том, что 10 октября в честь 75-летия Рабочей партии Кореи запланирован большой военный парад», — заявили в аналитическом центре.

Северная Корея не показывала свои самые большие баллистические ракеты на военных парадах с начала 2018 года, когда лидер Ким Чен Ын начал шквал дипломатических контактов, в том числе три встречи с президентом США Дональдом Трампом.

Но переговоры, нацеленные на то, чтобы заставить Северную Корею отказаться от своей ядерной программы, с тех пор зашли в тупик, и в начале этого года Ким пообещал представить новое, неопределенное «стратегическое оружие».

Аналитики заявили, что Северная Корея могла бы использовать праздник для демонстрации нового оружия на параде или во время испытаний.

Источник: Reuters


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