Россия взломала системы связи ФБР, чтобы бюро не могло отслеживать российских шпионов в США

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Российские хакеры взламывали коммуникационные системы ФБР, начиная с 2010 года

Российское правительство взломало систему связи ФБР, чтобы лишить бюро возможности отслеживать русских шпионов, работающих в США, сообщает Yahoo News в ходе расследования, опубликованного на этой неделе., информирует enovosty.com/news.

В 2012 году США впервые стало известно о возможностях России успешно взламывать определенные виды защищенной связи и отслеживать устройства, используемые группами наблюдения ФБР, говорится в докладе. В дополнение к опасениям, что русские могут получить доступ к каналам разведки США, официальные лица также считают, что российские шпионы могут обнаружить группы наблюдения ФБР. Это позволило бы русским собирать информацию об агентах бюро, сообщает Yahoo News.

Русские впервые взломали системы связи ФБР в 2010 году, после ареста и разоблачения группы российских шпионов в США. В том же году ФБР начало расследовать попытки России завербовать американских агентов; одной из главных целей был Картер Пейдж, который позже был внешнеполитическим помощником в кампании президента Дональда Трампа.

ФБР предупредило Пейджа в 2013 году, что русские пытаются его завербовать, но Пейдж проигнорировал их предупреждения и даже публично хвастался своими связями с высокопоставленными чиновниками российского правительства.

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По слухам, русским удалось взломать резервные каналы связи, которыми пользовались ФБР, об этом сказал в интервью Yahoo News один из бывших высокопоставленных сотрудников контрразведки.

Расследование показало, что взлом Россией систем связи ФБР стал основной причиной, по которой администрация Обамы выгнала 35 российских дипломатов и закрыла два российских дипломатических учреждения в декабре 2016 года.

Президент Барак Обама заявил, что меры были предприняты в ответ на вмешательство России в выборы 2016 года, но Yahoo News сообщила, что США решились на закрытие российских офисов в том числе и из-за взлома систем ФБР и шпионажа.

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