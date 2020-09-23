Инаугурация Лукашенко: Подробности и реакция мира

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В Минске состоялась инаугурация Александра Лукашенко

Александр Лукашенко вступил в должность президента, несмотря на то что его не признают победителем выборов большинство стран и депутаты Европарламента. На церемонию инаугурации приглашены несколько сотен человек, среди которых высшие должностные лица, депутаты Палаты представителей и члены Совета Республики, руководители государственных органов и организаций, местных исполнительных и распорядительных органов, республиканских СМИ, деятелей науки, культуры и спорта, информирует enovosty.com/news.

После этого белорусская оппозиция объявила акцию неповиновения. «Мы никогда не согласимся с фальсификацией и требуем новых выборов! Призываем всех начать бессрочную акцию неповиновения», — написал член президиума Координационного совета Павел Латушко.

23 сентября министр иностранных дел Литовской республики Линас Линкявичус назвал «тайную» церемонию инаугурации Александра Лукашенко фарсом: «Такой фарс. Поддельные выборы. Подделка инаугурации. Бывший президент Беларуси не стал менее прежним. Наоборот. Его незаконности — факт со всеми вытекающими отсюда последствиями», — обозначил позицию Литвы Линкявичус.

Также на инаугурацию Лукашенко отреагировал глава словацкого заграничного ведомства Иван Корчок:

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«У Александра Лукашенко, который инаугурировался сегодня, нет легитимности, чтобы управлять страной. Он отвечает за президентские выборы в Беларуси, которые не были ни свободными, ни справедливыми».