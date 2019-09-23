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Администрация Трампа не хочет говорить об изменении климата, но готовится воспользоваться преимуществами глобального потепления в Арктике

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Администрация Трампа проявляет растущий интерес к Арктике, несмотря на то, что сам президент США упорно игнорирует последствия изменения климата, которые делают этот регион более доступным

В середине августа, как никто, вероятно, не забудет, президент Трамп удивил международное сообщество, выразив заинтересованность в покупке Гренландии, полуавтономного региона Дании. Большинство комментаторов рассматривали этот шаг как еще один пример все более и более неустойчивого поведения президента. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен назвал саму идею такой сделки «абсурдной», что заставило Трампа отменить запланированный государственный визит в Копенгаген, информирует enovosty.com/news.

Однако более глубокий взгляд на этот инцидент и связанные с ним действия администрации предлагает совершенно иную интерпретацию происходящего, имеющую огромное значение для планеты и даже для человеческой цивилизации. Белый дом все чаще рассматривает Арктику в качестве ключевой арены для будущего противостояния великих держав, а конечным призом является добыча ценных ресурсов, включая нефть, природный газ, уран, цинк, железную руду, золото, алмазы и редкоземельные минералы.

Более того, хотя никто в администрации, вероятно, не упомянет запрещенный термин «изменение климата» или «климатический кризис», все они прекрасно понимают, что глобальное потепление — это то, что делает возможным подобную борьбу за ресурсы.

Это не первый случай, когда сверхдержавы обращают внимание на Арктику. Этот регион имел определенное стратегическое значение в период холодной войны.

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Однако с конца той эпохи, казалось, про Арктику забыли. Низкие температуры, частые штормы и ледяная воды, препятствовали большинству путешествий, поэтому, за исключением немногих коренных народов, которые давно приспособились к таким условиям, — кто захочет жить там?

Изменение климата, однако, уже меняет ситуацию радикальным образом: температура воздуха в Арктике растет быстрее, чем где-либо еще на планете, таяние полярной ледяной шапки открывает недоступные острова для коммерческого развития. Запасы нефти и природного газа были обнаружены в прибрежных районах, ранее покрытых льдом большую часть года.

Обеспокоенная тем, что другие страны, включая Китай и Россию, могут пожинать плоды измененного климата в Арктике, администрация Трампа уже предприняла все возможное, чтобы обеспечить там американское господство, даже с риском будущей конфронтации и конфликта.

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Борьба за ресурсы Арктики была начата в начале этого столетия, когда крупнейшие мировые энергетические компании, возглавляемые BP, ExxonMobil, Shell и российским газовым гигантом Газпромом, начали разведку запасов нефти и газа в районах, которые только недавно стали доступны благодаря отступлению морского льда.

В 2008 году Геологическая служба США опубликовала отчет о ресурсах в Арктике, в котором указывается, что до трети неизведанных запасов нефти и газа в мире сосредоточено в районах к северу от Северного полярного круга. Большая часть этих неиспользованных запасов ископаемого топлива лежит под арктическими водами, примыкающими к Аляске (то есть к Соединенным Штатам), Канаде, Гренландии (контролируемой Данией), Норвегии и России — так называемой Арктической пятерке.

Согласно существующему международному праву, прибрежные государства имеют право эксплуатировать подводные ресурсы до 200 морских миль от их береговой линии (и дальше, если их континентальный шельф простирается дальше). Вся «Арктическая пятерка» претендует на «исключительные экономические зоны» (ИЭЗ) в этих водах.

По большей части «Арктическая пятерка» заявила о своем намерении урегулировать любые споры, возникающие из оспариваемых претензий, мирными путями..

Сегодня мы стоим на пороге будущей бесконечной конкуренции и конфликтов в Арктике, которые станут все более интенсивными по мере того, как планета нагревается и ледяная шапка тает. К примеру, чиновники в Вашингтоне рассматривают Гренландию как ценный объект недвижимости в возникающей геополитической борьбе.

В 2018 году Пентагон даже возобновил второй флот ВМС, возложив на него ответственность за защиту Северной Атлантики, а также морских подходов к Арктике, в том числе примыкающих к Гренландии, Исландии и Норвегии. И все это, очевидно, только начало серьезного наращивания американских военных сил на Крайнем Севере.


Автор: Оксана Ельченко
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