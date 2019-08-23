РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

Фото недели

Nature Photographer: чудеса природы Австралии

Все фото »

Новости мира

23.08.2019 г.
15:03В РФ опасаются угрозы с Востока, - Злой Одессит
15:00Холодная война 2.0: США только что вступили в новую гонку вооружений
14:30Спикер Новой Зеландии стал настоящей звездой соцсетей (ВИДЕО)
13:55В ЕС разработали хитрый план по противостоянию Трампу
13:43Путин созвал Совбез из-за запуска американской ракеты
12:48Путин хочет лечь под "крышу" Макрона, - историк
11:57Стремление Путина создать “оружие конца света” может закончиться новыми трагедиями
Все новости мира

Аналитика

20.08.2019

Власть вроде новая, а драчка за власть идет по-старому

Власть вроде новая, а драчка за власть идет по-старому
Несмотря на коренную смену состава депутатского корпуса и приход новой власти, борьба за должности и места, особенно «хлебные», происходит в старых добрых ...
16.08.2019

Итоги недели: Предчувствие реформ, рождение комитетов и задержание Гримчака

Итоги недели: Предчувствие реформ, рождение комитетов и задержание Гримчака
В Украине задержали заместитель министра МинВОТ Грымчака, депутаты с боем согласовывают комитеты, а погода качает украинцев на бурных августовских качелях, ...
15.08.2019

Рынок частных клиник: перезагрузка

Рынок частных клиник: перезагрузка
Покупка медицинской сетью «Добробут» клиники «Борис», которая, по сути, была ее конкурентом, может существенно изменить рынок частных медицинских услуг ...

Последние новости

23.08.2019 г.
15:30 Обвинения СБУ в адрес танкера "Мрия" основаны на "принсткрине с новостного сайта", - Чалый
15:03 В РФ опасаются угрозы с Востока, - Злой Одессит
15:00 Холодная война 2.0: США только что вступили в новую гонку вооружений
14:45 Опубликован список самых популярных гибридных автомобилей в Украине
14:30 Спикер Новой Зеландии стал настоящей звездой соцсетей (ВИДЕО)
14:25 Закупка угля по формуле "Роттердам+" дешевле импорта из Колумбии, - Насалик
14:15 Стали известны новые подробности об iPhone 11, iPad Pro, MacBook Pro и Apple Watch
14:05 Легендарная баржа с херсонскими арбузами прибыла в киевскую область
14:00 В Украине будут строить дома по новым нормам
13:55 В ЕС разработали хитрый план по противостоянию Трампу
13:51 Ёлкин остроумной карикатурой показал, как Трамп будет затаскивать Путина в G8
13:49 В Украине ввели международный стандарт фото и подписи
13:43 Путин созвал Совбез из-за запуска американской ракеты
13:24 Экономике РФ объявили приговор
13:20 Назван самый высокооплачиваемый актер в мире
13:00 В Украину поставили две тысячи пистолетов-пулеметов MP-5 из Турции
12:48 Путин хочет лечь под "крышу" Макрона, - историк
12:45 Где украинским аграриям жить хорошо
12:43 В Украине начался настоящий строительный бум
12:35 Вступили в силу новые штрафы для нерастаможенных автомобилей
12:15 В Китае построили первый космический корабль нового поколения (ФОТО)
12:03 Эксперты предупредили украинцев о резком удорожании молочко
12:01 Зеленский сделал важное заявление по обмену пленными между Украиной и РФ
11:57 Стремление Путина создать “оружие конца света” может закончиться новыми трагедиями
11:52 Дерзкий Борис: Британский премьер удивил странным жестом на встрече с Макроном (ВИДЕО)
11:44 В МИД поделились печальным прогнозом по санкциям против РФ
11:29 День флага Украины: Как страна отмечает большой праздник (ФОТО, ВИДЕО)
11:23 Россиян отослали на смерть в Африку, - Аnti-colorados
11:22 Следим за ситуацией: Омбудсмен РФ внезапно прибыла в Киев
10:53 Чиновники в Украине массово покидают свои должности
09:49 В США отказались от новой системы противоракетной обороны. В чем суть?
09:20 Разведка ВСУ станет эффективнее
08:49 Разведка рассказала, как Россия доставляет технику и боеприпасы на Донбасс
08:47 Зеленский поздравил украинцев с Днем флага и предложил провести желто-голубой флешмоб
08:45 Как в США и Европе "отбеливали" Януковича: Появились новые детали
08:44 Почему проблема Украины на Донбассе не в силе агрессора, - мнение
08:40 Накануне Саммита G-7: Важный комментарий Пономаря
08:38 Канада озвучила свою позицию касательно РФ
22.08.2019 г.
21:28 Филарет призвал Епифания не вмешиваться в дела УПЦ КП
20:57 Associated Press: Южная Корея прекращает сотрудничество с Японией по обмену разведданными
20:34 Виталий Кулик рассказал о гендерных проблемах в Украине
20:13 Доза облучения в 1000 раз выше смертельной: появилась медицинская выписка пострадавшего под Архангельском
19:51 В Украине запретили популярный антибиотик против инфекций и воспалений
19:13 BBC: Фальшивые воспоминания, сформированные фейковыми новостями, чрезвычайно трудно развеять
18:48 Сеть ужаснуло свежее фото из аннексированного Крыма
18:32 Иран не хочет войны и готов к сотрудничеству с Францией по ядерному соглашению
18:10 К 2020 году Украина должна уменьшить энергопотребление на 20%
17:51 Reuters: Макрон сказал Джонсону, что слишком поздно для нового соглашения по Brexit
17:28 СБУ блокировала деятельность интернет-агитатора, распространявшего материалы дестабилизационного характера
17:13 Антипрививочники устроили акцию протеста под офисом Зеленского (ФОТО)
16:58 Украинские вокзалы и поезда оснастят бесплатными розетками с USB портами
16:44 Узнать о болезнях можно по волосам, - ученые
16:38 Оккупанты увеличивают количество снайперов в передовых подразделениях, - разведка
16:15 Нефть дешевеет из-за опасений снижения темпа роста мировой экономики
16:00 В Киеве посреди улицы женщина получила огнестрельное ранение, - полиция
15:40 Дым от пожаров в Сибири может спровоцировать опасные болезни
15:35 Дело "Роттердам+" основано на непонимании экономических законов — эксперты
15:25 Александр Усик сразится с российским боксером
15:21 Украинские банки увеличили прибыль в 4 раза
15:03 В РФ газ перестает кормить "Газпром", - Злой Одессит
Все новости »

Холодная война 2.0: США только что вступили в новую гонку вооружений

Главная » Последние новости » Новости мира » Холодная война 2.0: США только что вступили в новую гонку вооружений
 
Печать Отправить на почту

 

 

Первое ракетное испытание США после выхода из Договора о ядерных силах средней дальности поставило Россию и Китай в опасное положение, поскольку обе державы утверждают, что США начинают новую гонку вооружений, которая повышает вероятность вооруженного конфликта

В воскресенье США испытали свою первую крылатую ракету наземного базирования после прекращения действия Договора о РСМД. (Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД, РСМД) — договор между СССР и США, подписанный Михаилом Горбачевым и Рональдом Рейганом 8 декабря 1987 года. Договор впервые в истории позволил ликвидировать целый класс вооружений: стороны обязались уничтожить все комплексы баллистических и крылатых ракет наземного базирования средней (1000—5500 км) и меньшей (от 500 до 1000 км) дальности, а также не производить, не испытывать и не разворачивать такие ракеты в будущем. ), информирует enovosty.com/news.

Первое испытание США ракетой после выхода из Договора о ядерных силах средней дальности вызвало недовольство России и Китая, и каждый соперник, обладающий ядерным оружием, предупредил, что США разжигают гонку вооружений сверхдержав

Поскольку Россия заявила, что США «взяли курс на нагнетание военной напряжённости», Китай выразил обеспокоенность тем, что действия США «вызовут новый виток гонки вооружений», повышая вероятность полномасштабного вооруженного конфликта.

Эксперты по контролю над вооружениями заявили, что «новая ракетная гонка» идет полным ходом, а стратегические соперники, скорее всего, будут пытаться не отставать от США и выпускать «ракету за ракетой».

Читайте: В США отказались от новой системы противоракетной обороны. В чем суть?

Американские военные в воскресенье провели свои первые летные испытания обычной крылатой ракеты наземного базирования, которая была запрещена Договором о РСМД еще чуть более двух недель назад.

Договор 1987 года был соглашением эпохи холодной войны между Вашингтоном и Москвой, в котором налагались ограничения на разработку ракет, запрещающие обеим сторонам разрабатывать и размещать ракеты средней дальности наземного базирования — системы с дальностью от 500 до 5500 километров. Китай — никогда не являющийся участником этого пакта — десятилетиями разрабатывал ракеты в этом диапазоне.

Обвиняя Россию в нарушении Договора в связи с разработкой ракеты Novator 9M729, США в начале этого года заявили, что они «будут двигаться вперед в развитии собственного военного потенциала».

Читайте: Австралийские аналитики: Китайские ракеты могут уничтожить базы США в Азии за пару часов

Когда в начале августа США официально вышли из договора, министр обороны Марк Эспер объяснил, что министерство обороны «будет заниматься разработкой обычных ракет наземного базирования».

Шестнадцать дней спустя, США испытали свою первую ракету, что вызвало тревогу и недовольство не только России, но и Китая. 

18 августа в 14:30 по тихоокеанскому летнему времени министерство обороны провело летные испытания крылатой ракеты наземного базирования традиционной конфигурации на острове Сан-Николас, штат Калифорния. DoD фотография Скотта Хоу

«Мы не позволим себе втянуть себя в дорогостоящую гонку вооружений», — заявил The Guardian заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

Призывая США отказаться от менталитета «холодной войны», представитель Министерства иностранных дел Китая Гэн Шуан заявил, что испытание США и будущие испытания в конечном итоге «приведут к обострению военной конфронтации», которая нанесет ущерб «международной и региональной безопасности». «

Пентагон — и, в частности, новый министр обороны — выразил заинтересованность в размещении новых ракет средней дальности в Тихом океане для противодействия таким региональным угрозам, как Китай.

Китай уже сделал ответное заявление,  в котором подчеркнул, что не позволит США размещать ракеты “у себя на пороге”.


Автор: Оксана Ельченко
Посещений: 89

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 

Выборы 2019
Цена голоса за партию Слуга народа 19 гривен - КИУ
Рада интриг и сюрпризов: Как выглядит портрет ВРУ IX созыва
Медведчук в новой Раде будет в «оппозиционном гетто» - политолог
Цена голоса за партию "Слуга народа" 19 гривен - КИУРада интриг и сюрпризов: Как выглядит портрет ВРУ IX созываМедведчук в новой Раде будет в «оппозиционном гетто» - политолог
Все Выборы

Аналитика

Власть вроде новая, а драчка за власть идет по-старому
Итоги недели: Предчувствие реформ, рождение комитетов и задержание Гримчака
Рынок частных клиник: перезагрузка
Туманные перспективы экономического сотрудничества. По мотивам визита Зеленского в Турцию
Как на морском побережье: Рынок аренды элитных коттеджей под Киевом
Полный РСМД-ец настал! Что будет после выхода России и США из договора о запрете ракет средней и меньшей дальности
Итоги недели: Шаг до ядерной войны, приключение слуг народа в Трускавце и горячий санкционный август
Незаконный наезд на "ненастоящего" столичного мэра
Итоги дня: Бой бюрократическому аду, фруктовый рекордсмен и опасная суперсила гривны
Итоги дня: Арест российского танкера, "золотой" хлеб и рост зарплат
Все статьи


Читайте также

Экономике РФ объявили приговор
 В Китае построили первый космический корабль нового поколения (ФОТО)
Стремление Путина создать “оружие конца света” может закончиться новыми трагедиями
 В МИД поделились печальным прогнозом по санкциям против РФ
В США отказались от новой системы противоракетной обороны. В чем суть?
 Канада озвучила свою позицию касательно РФ
Портников: нет никакой насущной необходимости в возвращении России в G-8
Загрузка...

Армия

Зенитный ракетный комплекс С-125-2Д «Печора-2Д»
Танк Steyr SK 105 (Австрия)
Бронеавтомобиль «Крепость на колесах»
Танк M48A5 (Южная Корея)
Вся армия    >>

Персоны

Тина
КАРОЛЬ
Ирина
ФАРИОН
Сергей
ТИГИПКО
Павел
ЖЕБРИВСКИЙ
Все персоны    >>

Публикации

Как программы ЕС и ЕБРР помогли производителям мебели в Броварах

Станислав Кондрашов - большой бизнес и черный пиар идут рука об руку

Мнения
Крах кремлевского режима: процесс идет

Крах кремлевского режима: процесс идет

Вчера я вернулся из Нижнего Новгорода, и там власти марш запретили. На Большой Покровской был одиночный пикет с портретом Бориса, в снегу лежали штук ...
Новости компаний

Новостройки в Броварах «Квартал Аллей» — один из самых перспективных и масштабных проектов во всей Киевской области

Особенности бойлеров Атлантик

Критерии выбора холодильника





Последние новости в соцсетях


Новости партнеров

bigmir)net TOP 100

 