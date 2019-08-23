Холодная война 2.0: США только что вступили в новую гонку вооружений

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Первое ракетное испытание США после выхода из Договора о ядерных силах средней дальности поставило Россию и Китай в опасное положение, поскольку обе державы утверждают, что США начинают новую гонку вооружений, которая повышает вероятность вооруженного конфликта

В воскресенье США испытали свою первую крылатую ракету наземного базирования после прекращения действия Договора о РСМД. (Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД, РСМД) — договор между СССР и США, подписанный Михаилом Горбачевым и Рональдом Рейганом 8 декабря 1987 года. Договор впервые в истории позволил ликвидировать целый класс вооружений: стороны обязались уничтожить все комплексы баллистических и крылатых ракет наземного базирования средней (1000—5500 км) и меньшей (от 500 до 1000 км) дальности, а также не производить, не испытывать и не разворачивать такие ракеты в будущем. ), информирует enovosty.com/news.

Первое испытание США ракетой после выхода из Договора о ядерных силах средней дальности вызвало недовольство России и Китая, и каждый соперник, обладающий ядерным оружием, предупредил, что США разжигают гонку вооружений сверхдержав

Поскольку Россия заявила, что США «взяли курс на нагнетание военной напряжённости», Китай выразил обеспокоенность тем, что действия США «вызовут новый виток гонки вооружений», повышая вероятность полномасштабного вооруженного конфликта.

Эксперты по контролю над вооружениями заявили, что «новая ракетная гонка» идет полным ходом, а стратегические соперники, скорее всего, будут пытаться не отставать от США и выпускать «ракету за ракетой».

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Американские военные в воскресенье провели свои первые летные испытания обычной крылатой ракеты наземного базирования, которая была запрещена Договором о РСМД еще чуть более двух недель назад.

Договор 1987 года был соглашением эпохи холодной войны между Вашингтоном и Москвой, в котором налагались ограничения на разработку ракет, запрещающие обеим сторонам разрабатывать и размещать ракеты средней дальности наземного базирования — системы с дальностью от 500 до 5500 километров. Китай — никогда не являющийся участником этого пакта — десятилетиями разрабатывал ракеты в этом диапазоне.

Обвиняя Россию в нарушении Договора в связи с разработкой ракеты Novator 9M729, США в начале этого года заявили, что они «будут двигаться вперед в развитии собственного военного потенциала».

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Когда в начале августа США официально вышли из договора, министр обороны Марк Эспер объяснил, что министерство обороны «будет заниматься разработкой обычных ракет наземного базирования».

Шестнадцать дней спустя, США испытали свою первую ракету, что вызвало тревогу и недовольство не только России, но и Китая.

18 августа в 14:30 по тихоокеанскому летнему времени министерство обороны провело летные испытания крылатой ракеты наземного базирования традиционной конфигурации на острове Сан-Николас, штат Калифорния. DoD фотография Скотта Хоу

«Мы не позволим себе втянуть себя в дорогостоящую гонку вооружений», — заявил The Guardian заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

Призывая США отказаться от менталитета «холодной войны», представитель Министерства иностранных дел Китая Гэн Шуан заявил, что испытание США и будущие испытания в конечном итоге «приведут к обострению военной конфронтации», которая нанесет ущерб «международной и региональной безопасности». «

Пентагон — и, в частности, новый министр обороны — выразил заинтересованность в размещении новых ракет средней дальности в Тихом океане для противодействия таким региональным угрозам, как Китай.

Китай уже сделал ответное заявление, в котором подчеркнул, что не позволит США размещать ракеты “у себя на пороге”.