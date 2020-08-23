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Весь Минск вышел на улицы: появилось видео многотысячного протеста на площади Независимости (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Новости мира » Весь Минск вышел на улицы: появилось видео многотысячного протеста на площади Независимости (ВИДЕО)
 
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В Беларуси продолжаются протесты и забастовки после президентских выборов 9 августа и объявления победы Александра Лукашенко.

Люди заняли всю площадь Независимости, проезжую часть и площадку у Мингорисполкома и здания метрополитена в Минске. Они скандируют «Жыве Беларусь!». Городские власти пытались заглушить их, включая через усилители песню «Первым делом — самолеты» и другие советские песни, пишет tut.by, информирует enovosty.com/news.

По оценкам tut.by, число демонстрантов на площади Независимости в Минске достигло 100 тысяч человек.

Напомним, сегодня в Минске проходит масштабная акция «Марш новой Беларуси». Созданный по инициативе кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской Координационный совет оппозиции должен сообщить свои дальнейшие действия.

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Весь Минск вышел на улицы: появилось видео многотысячного протеста на площади Независимости (ВИДЕО)

Также стало известно, что подход к стеле Минск-город-герой перегородили колючей проволокой, поставили ограждения и военных.

Министр обороны Беларуси угрожает демонстрантам вмешательством армии: Минобороны Беларуси опубликовало обращение главы ведомства Виктора Хренина, в котором тот предупредил, что «в случае нарушения порядка и спокойствия» возле мемориалов и памятников, посвященных памяти жертв Второй мировой войны, демонстранты будут «иметь дело уже не с милицией, а с армией».


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
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