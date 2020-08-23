В Минске замечена тяжелая бронетехника, водометы и вооруженный ОМОН (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Новости мира » В Минске замечена тяжелая бронетехника, водометы и вооруженный ОМОН (ВИДЕО) В Минске замечена тяжелая бронетехника, водометы и вооруженный ОМОН (ВИДЕО)

Закрыть Отправить

У Дворца независимости в Минске заметили тяжелую бронированную технику, также БТР с военными едут в сторону Минска по автостраде

Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Белорусское издание TUT.BY подробно описывает, кто стоит в кордоне возле Дворца независимости и чем они вооружены. На месте замечены бойцы ОМОН со щитами, военная часть и милиция. Они вооружены многозарядными гранатометами ГМ-94 (из них стреляли светошумовыми гранатами во время разгона демонстраций), комплекс «Рубеж» с поднятыми щитами, водометы с бульдозерными отвалами. Замечено несколько помповых ружей, информирует enovosty.com/news.

Как сообщает корреспондент издания в центре Минска были замечены солдаты со снайперскими винтовками СВД и гранатометом РПГ-7.

У Дворца независимости, подходы к которому перекрыты водометами и силовиками, заметили тяжелую бронированную технику. Также непосредственно у Дворца независимости начались быстрые перемещения людей со щитами:

Читайте: Весь Минск вышел на улицы: появилось видео многотысячного протеста на площади Независимости (ВИДЕО)

Огромная колонна техники (водометы, автозаки, грузовики, автобусы, машины с колючей проволокой) едет по улицам Минска.

Читайте: Белорусский журналист рассказал о неожиданном повороте в протестах

Со стороны девятого километра в направлении центра едут шесть БТР и две машины с военнослужащими.

Протестующие и силовики у Стелы в центре Минска:

Напомним, Координационный совет оппозиции принял решение о следующих шагах:

Начать отзыв всех депутатов палаты представителей, которые не высказывают своего мнения и позиции;

Инициировать процедуру отзыва всех депутатов местных советов;

Инициировать республиканский референдум о возвращении конституции 1994 года, который ограничивает сроки президента.

Один из членов совета Павел Латушко поясняет, что оппозиция не призывает вернуться к экономике 1994 года, а только вернуть Конституцию, которая обеспечивает сменяемость власти.