The Washington Times: Официальные лица США подтверждают удар Израиля по проиранским силам в Ираке

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Официальные лица США подтверждают, что Израиль нанес удар по иранскому оружейному складу в Ираке

Официальные лица США подтвердили, что Израиль несет ответственность за взрыв бомбы на иранском оружейном складе в Ираке в прошлом месяце, — сообщает The Washington Times



Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху решительно намекает на то, что его страна стоит за недавними авиаударами, которые нанесли удар по иранскому оружейному складу в Ираке. Ранее на этой неделе заместитель руководителя иранских шиитских формирований, известных как «Народные мобилизационные силы», открыто обвинил израильских военных в проведении атак. Такие атаки потенциально дестабилизируют Ирак и его правительство, которое изо всех сил пытается оставаться нейтральным в условиях растущей напряженности между США и Ираном, информирует enovosty.com/news.

В прошлом месяце на базах иранских шиитских боевиков произошло не менее трех взрывов. Американские чиновники теперь подтверждают, что Израиль был ответственен по крайней мере за один из них. Двое американских чиновников заявили, что Израиль совершил нападение на иранский склад оружия в июле, в результате которого погибли два иранских военачальника. Официальные лица США говорили на условиях анонимности, поскольку они не были уполномочены обсуждать этот вопрос со средствами массовой информации.



Напомним, 12 августа сильный взрыв на военной базе аль-Сакр близ Багдада сотряс столицу, в результате которого один мирный житель погиб и 28 получили ранения. На базе находился склад оружия иракской федеральной полиции.

