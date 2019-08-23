The Washington Times: Официальные лица США подтверждают удар Израиля по проиранским силам в Ираке

РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

Фото недели

Nature Photographer: чудеса природы Австралии

Все фото »

Новости мира

23.08.2019 г.
21:34The New York Times: Трамп требует от американских компаний «начать искать альтернативу Китаю»
20:31The Washington Times: Официальные лица США подтверждают удар Израиля по проиранским силам в Ираке
19:32Associated Press: Франция обвинила президента Бразилии во лжи и пообещала заблокировать торговое соглашение
19:09Премьер-министр Великобритании поздравил украинцев с Днем Независимости (ВИДЕО)
18:56Reuters: Премьер Дании провела "конструктивный разговор" с Трампом после инцидента с Гренландией
18:34В США подтвердили введение санкций против РФ
15:03В РФ опасаются угрозы с Востока, - Злой Одессит
Все новости мира

Аналитика

23.08.2019

Итоги недели: Кровавый камбэк России, обмен пленными и безумная покупка 21 века

Итоги недели: Кровавый камбэк России, обмен пленными и безумная покупка 21 века
Трамп захотел вернуть Россию в ряды Большой восьмерки и захотел купить Гренландию, украинцы отмечают главные праздники страны и очень ждут возвращению ...
20.08.2019

Власть вроде новая, а драчка за власть идет по-старому

Власть вроде новая, а драчка за власть идет по-старому
Несмотря на коренную смену состава депутатского корпуса и приход новой власти, борьба за должности и места, особенно «хлебные», происходит в старых добрых ...
16.08.2019

Итоги недели: Предчувствие реформ, рождение комитетов и задержание Гримчака

Итоги недели: Предчувствие реформ, рождение комитетов и задержание Гримчака
В Украине задержали заместитель министра МинВОТ Грымчака, депутаты с боем согласовывают комитеты, а погода качает украинцев на бурных августовских качелях, ...

Последние новости

23.08.2019 г.
22:04 В Херсоне создали уникальный флаг с автографами бойцов АТО/ООС ()
21:58 В аннексированном Крыму на улицах появилась желто-голубая символика (ФОТО)
21:34 The New York Times: Трамп требует от американских компаний «начать искать альтернативу Китаю»
21:12 Ученые обнаружили возможный источник таинственных сигналов из космоса
20:58 Группа послов G7 поздравила украинцев с Днем Независимости
20:31 The Washington Times: Официальные лица США подтверждают удар Израиля по проиранским силам в Ираке
20:13 NASA опубликовало фото Багамских островов из космоса
19:56 "Современный open space": Вокруг ремонта в детском саду разгорелся скандал
19:32 Associated Press: Франция обвинила президента Бразилии во лжи и пообещала заблокировать торговое соглашение
19:09 Премьер-министр Великобритании поздравил украинцев с Днем Независимости (ВИДЕО)
18:56 Reuters: Премьер Дании провела "конструктивный разговор" с Трампом после инцидента с Гренландией
18:47 Новые тарифы УЗ за пользования вагонами негативно скажутся на экономике Украины - глава зерновой ассоциации
18:34 В США подтвердили введение санкций против РФ
18:15 СБУ разоблачила группировку, осуществлявшую незаконную легализацию иностранцев в Украине
17:51 Стало известно, как продлить жизнь
17:25 В Госстате сообщили, что спад промышленного производства в Украине замедлился
17:08 В Украине разработали мощную реактивную систему залпового огня "Берест" (ФОТО)
16:56 Каждый регион Украины имеет собственные уникальные возможности по энергоресурсам, - Максим Белявский
16:21 Всемирный банк поддерживает в Украине проекты по реформированию финансового сектора
16:07 "Роттердам+" не подразумевает доставку угля из Роттердама, - Риккетс
15:30 Обвинения СБУ в адрес танкера "Мрия" основаны на "принсткрине с новостного сайта", - Чалый
15:03 В РФ опасаются угрозы с Востока, - Злой Одессит
15:00 Холодная война 2.0: США только что вступили в новую гонку вооружений
14:45 Опубликован список самых популярных гибридных автомобилей в Украине
14:30 Спикер Новой Зеландии стал настоящей звездой соцсетей (ВИДЕО)
14:25 Закупка угля по формуле "Роттердам+" дешевле импорта из Колумбии, - Насалик
14:15 Стали известны новые подробности об iPhone 11, iPad Pro, MacBook Pro и Apple Watch
14:05 Легендарная баржа с херсонскими арбузами прибыла в киевскую область
14:00 В Украине будут строить дома по новым нормам
13:55 В ЕС разработали хитрый план по противостоянию Трампу
13:51 Ёлкин остроумной карикатурой показал, как Трамп будет затаскивать Путина в G8
13:49 В Украине ввели международный стандарт фото и подписи
13:43 Путин созвал Совбез из-за запуска американской ракеты
13:24 Экономике РФ объявили приговор
13:20 Назван самый высокооплачиваемый актер в мире
13:00 В Украину поставили две тысячи пистолетов-пулеметов MP-5 из Турции
12:48 Путин хочет лечь под "крышу" Макрона, - историк
12:45 Где украинским аграриям жить хорошо
12:43 В Украине начался настоящий строительный бум
12:35 Вступили в силу новые штрафы для нерастаможенных автомобилей
12:15 В Китае построили первый космический корабль нового поколения (ФОТО)
12:03 Эксперты предупредили украинцев о резком удорожании молочко
12:01 Зеленский сделал важное заявление по обмену пленными между Украиной и РФ
11:57 Стремление Путина создать “оружие конца света” может закончиться новыми трагедиями
11:52 Дерзкий Борис: Британский премьер удивил странным жестом на встрече с Макроном (ВИДЕО)
11:44 В МИД поделились печальным прогнозом по санкциям против РФ
11:29 День флага Украины: Как страна отмечает большой праздник (ФОТО, ВИДЕО)
11:23 Россиян отослали на смерть в Африку, - Аnti-colorados
11:22 Следим за ситуацией: Омбудсмен РФ внезапно прибыла в Киев
10:53 Чиновники в Украине массово покидают свои должности
09:49 В США отказались от новой системы противоракетной обороны. В чем суть?
09:20 Разведка ВСУ станет эффективнее
08:49 Разведка рассказала, как Россия доставляет технику и боеприпасы на Донбасс
08:47 Зеленский поздравил украинцев с Днем флага и предложил провести желто-голубой флешмоб
08:45 Как в США и Европе "отбеливали" Януковича: Появились новые детали
08:44 Почему проблема Украины на Донбассе не в силе агрессора, - мнение
08:40 Накануне Саммита G-7: Важный комментарий Пономаря
08:38 Канада озвучила свою позицию касательно РФ
22.08.2019 г.
21:28 Филарет призвал Епифания не вмешиваться в дела УПЦ КП
20:57 Associated Press: Южная Корея прекращает сотрудничество с Японией по обмену разведданными
Все новости »

The Washington Times: Официальные лица США подтверждают удар Израиля по проиранским силам в Ираке

Главная » Последние новости » Новости мира » The Washington Times: Официальные лица США подтверждают удар Израиля по проиранским силам в Ираке
 
Печать Отправить на почту

 

 

Официальные лица США подтверждают, что Израиль нанес удар по иранскому оружейному складу в Ираке

Официальные лица США подтвердили, что Израиль несет ответственность за взрыв бомбы на иранском оружейном складе в Ираке в прошлом месяце, — сообщает The Washington Times
 
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху решительно намекает на то, что его страна стоит за недавними авиаударами, которые нанесли удар по иранскому оружейному складу в Ираке. Ранее на этой неделе заместитель руководителя иранских шиитских формирований, известных как «Народные мобилизационные силы», открыто обвинил израильских военных в проведении атак. Такие атаки потенциально дестабилизируют Ирак и его правительство, которое изо всех сил пытается оставаться нейтральным в условиях растущей напряженности между США и Ираном, информирует enovosty.com/news.

The Washington Times: Официальные лица США подтверждают удар Израиля по проиранским силам в Ираке

В прошлом месяце на базах иранских шиитских боевиков произошло не менее трех взрывов. Американские чиновники теперь подтверждают, что Израиль был ответственен по крайней мере за один из них. Двое американских чиновников заявили, что Израиль совершил нападение на иранский склад оружия в июле, в результате которого погибли два иранских военачальника. Официальные лица США говорили на условиях анонимности, поскольку они не были уполномочены обсуждать этот вопрос со средствами массовой информации.
 
Напомним, 12 августа сильный взрыв на военной базе аль-Сакр близ Багдада сотряс столицу, в результате которого один мирный житель погиб и 28 получили ранения. На базе находился склад оружия иракской федеральной полиции.
 


Автор: Оксана Ельченко
Посещений: 718

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 

Выборы 2019
Цена голоса за партию Слуга народа 19 гривен - КИУ
Рада интриг и сюрпризов: Как выглядит портрет ВРУ IX созыва
Медведчук в новой Раде будет в «оппозиционном гетто» - политолог
Цена голоса за партию "Слуга народа" 19 гривен - КИУРада интриг и сюрпризов: Как выглядит портрет ВРУ IX созываМедведчук в новой Раде будет в «оппозиционном гетто» - политолог
Все Выборы

Аналитика

Итоги недели: Кровавый камбэк России, обмен пленными и безумная покупка 21 века
Власть вроде новая, а драчка за власть идет по-старому
Итоги недели: Предчувствие реформ, рождение комитетов и задержание Гримчака
Рынок частных клиник: перезагрузка
Туманные перспективы экономического сотрудничества. По мотивам визита Зеленского в Турцию
Как на морском побережье: Рынок аренды элитных коттеджей под Киевом
Полный РСМД-ец настал! Что будет после выхода России и США из договора о запрете ракет средней и меньшей дальности
Итоги недели: Шаг до ядерной войны, приключение слуг народа в Трускавце и горячий санкционный август
Незаконный наезд на "ненастоящего" столичного мэра
Итоги дня: Бой бюрократическому аду, фруктовый рекордсмен и опасная суперсила гривны
Все статьи


Загрузка...

Армия

Комплекс ВР-3 «Рейс» с БПЛА Ту-143
Миномет 60-мм КБА-118
Гаубица 152-мм 2А65 «Мста-Б»
Бронеавтомобиль LAPV Enok (Германия)
Вся армия    >>

Персоны

Александра
КУЖЕЛЬ
Ангела
МЕРКЕЛЬ
Олег
МКРТЧАН
Владимир
БОНДАРЕНКО
Все персоны    >>

Публикации

Как программы ЕС и ЕБРР помогли производителям мебели в Броварах

Станислав Кондрашов - большой бизнес и черный пиар идут рука об руку

Мнения
Корупційні схеми і уникнення люстрації Людмили Демченко

Корупційні схеми і уникнення люстрації Людмили Демченко

Начальник столичної державної фіскальної служби вже понад п’ять років обіймає дану посаду, незважаючи на 10 річну заборону їй займати посади державної ...
Новости компаний

Новостройки в Броварах «Квартал Аллей» — один из самых перспективных и масштабных проектов во всей Киевской области

Особенности бойлеров Атлантик

Критерии выбора холодильника





Последние новости в соцсетях


Новости партнеров

bigmir)net TOP 100

 