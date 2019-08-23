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Стремление Путина создать “оружие конца света” может закончиться новыми трагедиями

Главная » Последние новости » Новости мира » Стремление Путина создать “оружие конца света” может закончиться новыми трагедиями
 
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Эксперты опасаются, что по мере того, как разгорается стратегическое соперничество между Россией и США, а гонка вооружений набирает обороты, вероятность новых несчастных случаев возрастает.

Предполагаемая ядерная авария с новым оружием “Судного дня” повлекла гибель нескольких человек на российском полигоне этим летом, а это может быть только началом программы расширения военного арсенала России. , информирует enovosty.com/news.

Президент России Владимир Путин объявил в прошлом году, что Россия разрабатывает новое мощное оружие, предназначенное для обороны от США. Одним из таких “орудий судного дня”, как его называют эксперты, является крылатая ядерная ракета 9М730 «Буревестник», супероружие, которое НАТО называет SSC-X-9 Skyfall.

Стратегическое соперничество между США и Россией усилилось и с недавним крахом Договора о ядерных силах средней дальности. В воскресенье США провели первые  с 1987 года испытания ракеты средней дальности.

«Похоже, что Соединенные Штаты и Россия  вступают в новую гонку вооружений, либо из-за какой-то странной ностальгии, либо потому, что никто не может придумать ничего лучшего», — сказал Джеффри Льюис, директор Программы нераспространения в Восточной Азии.

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Говорят, что ракета “Буревестник”  «непобедима» и обладает «неограниченной дальностью, непредсказуемой траекторией и способностью обходить перехват». Все вышеперечисленное было бы возможным, если бы ракете удалось хотя бы взлететь. 

Западные эксперты и представители разведки полагают, что смертельный взрыв на полигоне в Ньоноксе был вызван еще одним неудачным испытанием этой новой ракеты.

Аварии не являются редким явлением в российских вооруженных силах, и многие российские военнослужащие, которые были посмертно названы «национальными героями», принесли свои жизни в жертву российским достижениям.

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Джеффри Эдмондс, российский эксперт, который ранее работал аналитиком ЦРУ и членом Совета национальной безопасности, сказал изданию INSIDER, что проблема заключается в том, что Россия часто рискует использовать устаревшую военную инфраструктуру.

«Россия действительно использует устаревшую инфраструктуру в отчаянной попытке не отставать от США», — пояснил Эдмондс. 

Новая гонка вооружений представляет серьезную угрозу для новых ядерных аварий, подобных той, которая, по-видимому, произошла в Ньоноксе.


Автор: Оксана Ельченко
Посещений: 649

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