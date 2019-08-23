Reuters: Премьер Дании провела «конструктивный разговор» с Трампом после инцидента с Гренландией

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Премьер Дании Метте Фредериксен провела «конструктивный разговор» с Дональдом Трампом после инцидента с отказом посетить Трампом Данию

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен провела «конструктивный разговор» с президентом США Дональдом Трампом, на котором обсуждался вопрос сотрудничества в сфере безопасности, — сообщает Николай Скайдсгард в издании Reuters , информирует enovosty.com/news.

«Лидеры, среди прочего, обсудили необходимость дальнейшего развития сотрудничества и решения общих задач в сфере безопасности», — говорится в сообщении датского информационного агенства Ritzau.

Напомним, Трамп шокировал датчан и мировое сообщество, отменив визит в Копенгаген после того, как Фредериксен отклонила его предложение о продаже Гренландии. Он назвал ее отказ «отвратительным».

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Фредериксен сказала, что она верит, что отношения с Соединенными Штатами после инцидента не пострадают.