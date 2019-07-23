The Washington Times: Азиатские фондовые рынки растут в ожидании торговых переговоров между США и Китаем

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Азиатские фондовые рынки растут после заявления министра финансов США Стивена Мнучина о том, что ожидается личная встреча торговых представителей США и КНР

Азиатские фондовые рынки выросли на фоне оптимизма по поводу возможных переговоров между США и Китаем, несмотря на опасения по поводу роста напряженности на Ближнем Востоке. Эталонные показатели в Шанхае, Токио, Гонконге и Сиднее поднялись, — сообщает The Washington Times, информирует enovosty.com/news.

Торговцы были воодушевлены заявлением министра финансов США Стивена Мнучина о том, что ожидается личная встреча торговых представителей США и КНР после двух раундов телефонных разговоров. Мнучин не дал никаких точных прогнозов, но его комментарии помогли уменьшить беспокойство относительно напряженности на Ближнем Востоке.

Индекс Shanghai Composite вырос на 0,4% до 2 898,20, а токийский Nikkei 225 поднялся на 1% до 21 620,88. Гонконгский Hang Seng вырос на 0,3% до 28 450,32, а Kouli в Сеуле вырос на 0,4% до 2101,45. Индекс Sensex вырос на 0,1% до 38 065,10. S&P-ASX 200 в Сиднее прибавил 0,5% и составил 6 724,60.

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В США на Уолл-стрит индекс Standard&Poor’s 500 вырос на 0,3% до 2 985,03. Индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 0,1% до 21 171,90. Индекс Nasdaq вырос на 0,7% до 8 204,14. Акции Apple, Intel и некоторых других компьютерных производителей подскочили более чем на 2%, а акции S&P 500 поднялись на 1,2%.

В то же время, замедление глобального экономического роста и рост издержек оказывают давление на компании. Многие инвесторы больше интересуются тем, как торговая война США и Китая повлияет на их прибыль. Рынки также внимательно наблюдают за информацией относительно ядерной программы Ирана.