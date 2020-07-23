Греция сделает «все необходимое» в споре с Турцией, — Associated Press
Греция сделает "все необходимое" для защиты своих прав в споре с Турцией
Греция предупредила, что сделает «все необходимое» для защиты своих суверенных прав на фоне заявления Турции о продолжении работ по добыче газа и нефти в восточной части Средиземного моря. Об этом сообщает Associated Press, информирует enovosty.com/news.
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Представитель правительства Греции Стелиос Петсас назвал миссию прямым нарушением суверенитета Греции и Кипра.
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«Правительство подчеркивает, что Греция не допустит нарушения своего суверенитета и сделает все необходимое для защиты своих суверенных прав», — сказал Петсас.
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