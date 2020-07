«Это похоже на просмотр фильма о катастрофе»: в Австралии дома оказались на краю обрыва (ФОТО)

В Австралии дома оказались на краю обрыва

Несколько домов в Австралии сейчас находятся на краю обрыва из-за сильных волн, которые смыли часть мыса, на котором находятся жилые дома. Об этом сообщает Fox News, информирует enovosty.com/news.

«Это похоже на просмотр фильма о катастрофе в замедленном режиме», — написал исследователь Университета Нового Южного Уэльса Митчелл Харли.

Жителям вдоль Ocean View Drive в Wamberal рекомендовано покинуть свои дома.

Читайте: В Житомирской области молния за секунды уничтожила дом (ВИДЕО)

Two homes at #Wamberal have partially collapsed during tonight's high tide. Looks like it'll be another early start tomorrow to document the worsening situation at this #erosion hotspot. #UNSW pic.twitter.com/hEqi21gNRY

— Drummondchris (@Drummondchris1) July 17, 2020