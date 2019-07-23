Эксперты составили список самых невероятных новых зданий в мире в 2019 году (ФОТО)
Dezeen — это веб-сайт архитектуры и дизайна. В рамках своей второй ежегодной премии Dezeen Awards сайт знакомит с лучшими новыми архитектурными и дизайнерскими проектами со всего мир
В этом году 267 архитектурных проектов со всего мира вошли в длинный список номинантов на премию Dezeen 2019 года., информирует enovosty.com/news.
Список включает в себя все: от центра искусств из белых алюминиевых коробок до жилого дома в форме волны.
Dezeen — сайт архитектуры и дизайна — получил более 4500 заявок из 87 разных стран; из них 267 архитектурных проектов вошли в список лучших.
Издание Business Insider выделило семь самых потрясающих проектов в 2019 году.
Читайте: Блогер снял странное существо в заброшенном здании (ВИДЕО)
Пивной ресторан 2050
Пивной ресторан 2050 в Биддингхёйзене, Нидерланды. Йорн ван Эк / Dezeen.com
Читайте: X Международный архитектурный фестиваль CANactions
Расположение: Биддингхёйзен, Нидерланды.
Brasserie 2050 — это ресторан на фестивале Lowlands в Нидерландах. Он был разработан амстердамским агентством пространственного дизайна Overtreders W.
Волна
Волна в Вайле, Дания. Dezeen.com
Расположение: Вайле, Дания.
Волна — жилой проект с пятью соединенными жилыми башнями. Он был разработан датской архитектурной компанией Henning Larsen Architects.
Музей искусств Дюны в Циньхуандао
Музей искусств Дюны в Циньхуандао, Китай. Dezeen.com
Расположение: Циньхуандао, Китай.
Художественный музей Дюны состоит из подземных бетонных галерей. Он был разработан пекинской фирмой Open Architecture.
Жилой дом Ха
Ха дом в Хошимин, Вьетнам. Dezeen.com
Расположение: Хошимин, Вьетнам.
Дом Ха — это жилой дом с садами, который входит в серию домов с деревьями Vo Trong Nghia Architects. Он был разработан вьетнамской архитектурной фирмой Vo Trong Nghia Architects.
Центр искусств Джамель
Центр искусств Джамель в Дубае, Объединенные Арабские Эмираты. Dezeen.com
Расположение: Дубай, Объединенные Арабские Эмираты.
Центр искусств Джамель состоит из двух белых алюминиевых блоков на искусственном острове в Дубайском заливе. Он был разработан международной архитектурной студией Serie Architects.
Кафе и пекарня Masa
Кафе и пекарня Masa в Боготе, Колумбия. Dezeen.com
Расположение: Богота, Колумбия.
Masa — это пекарня и кафе из бетона в Колумбии. Она был разработана нью-йоркской архитектурно-дизайнерской фирмой Studio Cadena.
Чайхана в деревне Цзюсин
Чайхана в деревне Цзюсин в Ханчжоу, Китай. Dezeen.com
Расположение: Ханчжоу, Китай.
Чайхана в деревне Цзюсин — чайный дом, разработанный в Ханчжоу архитектурной дизайнерской фирмой Gad Line + Studio.