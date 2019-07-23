Эксперты составили список самых невероятных новых зданий в мире в 2019 году (ФОТО)

Главная » Последние новости » Новости мира » Эксперты составили список самых невероятных новых зданий в мире в 2019 году (ФОТО) Эксперты составили список самых невероятных новых зданий в мире в 2019 году (ФОТО)

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Dezeen — это веб-сайт архитектуры и дизайна. В рамках своей второй ежегодной премии Dezeen Awards сайт знакомит с лучшими новыми архитектурными и дизайнерскими проектами со всего мир

В этом году 267 архитектурных проектов со всего мира вошли в длинный список номинантов на премию Dezeen 2019 года., информирует enovosty.com/news.

Список включает в себя все: от центра искусств из белых алюминиевых коробок до жилого дома в форме волны.

Dezeen — сайт архитектуры и дизайна — получил более 4500 заявок из 87 разных стран; из них 267 архитектурных проектов вошли в список лучших.

Издание Business Insider выделило семь самых потрясающих проектов в 2019 году.

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Пивной ресторан 2050

Пивной ресторан 2050 в Биддингхёйзене, Нидерланды. Йорн ван Эк / Dezeen.com

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Расположение: Биддингхёйзен, Нидерланды.

Brasserie 2050 — это ресторан на фестивале Lowlands в Нидерландах. Он был разработан амстердамским агентством пространственного дизайна Overtreders W.

Волна

Волна в Вайле, Дания. Dezeen.com

Расположение: Вайле, Дания.

Волна — жилой проект с пятью соединенными жилыми башнями. Он был разработан датской архитектурной компанией Henning Larsen Architects.

Музей искусств Дюны в Циньхуандао

Музей искусств Дюны в Циньхуандао, Китай. Dezeen.com

Расположение: Циньхуандао, Китай.

Художественный музей Дюны состоит из подземных бетонных галерей. Он был разработан пекинской фирмой Open Architecture.

Жилой дом Ха

Ха дом в Хошимин, Вьетнам. Dezeen.com

Расположение: Хошимин, Вьетнам.

Дом Ха — это жилой дом с садами, который входит в серию домов с деревьями Vo Trong Nghia Architects. Он был разработан вьетнамской архитектурной фирмой Vo Trong Nghia Architects.

Центр искусств Джамель

Центр искусств Джамель в Дубае, Объединенные Арабские Эмираты. Dezeen.com

Расположение: Дубай, Объединенные Арабские Эмираты.

Центр искусств Джамель состоит из двух белых алюминиевых блоков на искусственном острове в Дубайском заливе. Он был разработан международной архитектурной студией Serie Architects.

Кафе и пекарня Masa

Кафе и пекарня Masa в Боготе, Колумбия. Dezeen.com

Расположение: Богота, Колумбия.

Masa — это пекарня и кафе из бетона в Колумбии. Она был разработана нью-йоркской архитектурно-дизайнерской фирмой Studio Cadena.

Чайхана в деревне Цзюсин

Чайхана в деревне Цзюсин в Ханчжоу, Китай. Dezeen.com

Расположение: Ханчжоу, Китай.

Чайхана в деревне Цзюсин — чайный дом, разработанный в Ханчжоу архитектурной дизайнерской фирмой Gad Line + Studio.