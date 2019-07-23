Associated Press: В Северной Корее сообщили о строительстве новой подводной лодки

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Ким Чен Ын проверил ход строительства новой подводной лодки и выразил «большое удовлетворение» техническими характеристиками лодки

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын проверил ход строительства новой подводной лодки и приказал чиновникам усиленно наращивать военный потенциал страны, — сообщает Хуанг-Джим Ким в издании Associated Press, информирует enovosty.com/news.

Центральное информационное агентство Северной Кореи сообщило, что Ким «подчеркнул необходимость неуклонного и надежного наращивания обороноспособности страны и подчеркнул важность усиления разработки военно-морского оружия и техники.

Усилия Северной Кореи по разработке баллистических ракет подводных лодок вызывают серьезную обеспокоенность у мирового сообщества и по мнению экспертов, говорят о том, что Северная Корея наращивает свой ядерный потенциал, несмотря на переговоры по денуклеаризации с США. Согласно отчету об обороне Южной Кореи 2018 года, Северная Корея имеет 70 подводных лодок.

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Напомним, Северная Корея неоднократно заявляла, что готова отказаться от своей ядерной программы в обмен на отмену санкций США.