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«Ворюги»: Лукашенко прокомментировал задержания политических конкурентов

Главная » Последние новости » Новости мира » «Ворюги»: Лукашенко прокомментировал задержания политических конкурентов
 
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко высказался по поводу задержаний своих политических конкурентов, которые выдвинули свои кандидатуры на президентские выборы.

По его словам, уголовное преследование его оппонентов не связано с их политической деятельностью, информирует enovosty.com/news.

«Если бы мы этим ворюгам за годы своей независимости крылья не подрезали, мы бы сегодня построили олигархическое государство и стояли бы на коленях», — цитирует Лукашенко его пресс-служба.

«Вы же понимаете, что независимости много не бывает. Она или есть, или ее нет. Независимость очень дорого стоит. Это самое ценное, что может быть у народа или государства. Поэтому если мы — народ, если мы хотим иметь свое государство, свою независимость должны защитить», — подчеркнул Лукашенко.

Он заверил, что никогда не будет решать проблемы силовым способом, когда это можно сделать мирным и законным путем.

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Выборы президента Белоруссии состоятся 9 августа. Главным соперником Лукашенко в них является экс-руководитель Белгазпромбанка — ставленник России и Газпрома Виктор Бабарико. В минувший четверг, 18 июня, Бабарико был задержан вместе с сыном сотрудниками Комитета государственного контроля (КГК) по подозрению в отмывании денег.

Департамент финансовых расследований КГК возбудил два уголовных дела: по ст.235 УК (легализация средств, добытых преступным путем в особо крупном размере) и ст.243 УК (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере). Фактически на базе банка ими была создана организованная преступная группа, которая осуществляла вывод денежных средств на территории иностранных государств — утверждают в Департаменте финансовых расследований КГК Буларуси.

Наряду с Бабарико против Лукашенко в выборах готов бороться популярный блогер Сергей Тихановский. Однако Центризбирком Белоруссии отказал ему в регистрации по причине того, что его подписи не было в документах. В результате вместо него в качестве кандидата зарегистрировалась его супруга Светлана, от лица которой блогер фактически участвует в выборах. Как и Бабарико, в июне Тихановского арестовали, вменив ему «организацию и подготовку действий, грубо нарушающих общественный порядок».

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Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
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