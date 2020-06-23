Из леса Аляски с помощью CH-47 Chinook убрали знаменитый автобус из фильма «В диких условиях» (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Новости мира » Из леса Аляски с помощью CH-47 Chinook убрали знаменитый автобус из фильма «В диких условиях» (ВИДЕО) Из леса Аляски с помощью CH-47 Chinook убрали знаменитый автобус из фильма «В диких условиях» (ВИДЕО)

Закрыть Отправить

Армейская национальная гвардия использовала CH-47 Chinook, американский тяжеловесный вертолет и успешно извлекла автобус.

Национальная гвардия Аляски выпустила захватывающую видеозапись, показывающую успешное извлечение знаменитого автобуса из кинофильма «Into the Wild», расположенного к западу от реки Текланика около Хили 18 июня 2020 года, информирует enovosty.com/news.

В координации с Департаментом природных ресурсов (DNR) 12 национальных гвардейцев армии Аляски, назначенных в 1-й батальон 207-го авиационного полка, провели уникальную операцию по переброске по воздуху заброшенного автобуса 1940-х годов, где погиб знаменитый путешественник Кристофер Маккэндлесс.

Заброшенный автобус, который находился в 40 км к западу от шоссе Паркс на Стампед-Трейл, известный как «Автобус 142» или «Волшебный автобус», был популяризирован книгой Джона Кракауэра 1996 года «В диких условиях» и экранизацией Шона Пенна в 2007 году. В книге и фильме рассказывается история 24-летнего искателя приключений Криса Маккэндлесса, который провел лето в автобусе в 1992 году и умер от голода через 114 дней.

Многочисленные путешественники пытались добраться до автобуса, проследив за действиями Маккэндлесса, и многие из них пострадали или нуждались в поисково-спасательной службе во время походов в суровую погоду.

Читайте: Аэрогигант Boeing поставил заказчикам юбилейный 500-й двухроторный вертолет CH-47F Chinook

В период с 2009 по 2017 год было проведено 15 поисково-спасательных операций, связанных со знаменитым автобусом, согласно отчетам DNR. Совсем недавно, в феврале этого года, спасатели штата Аляска спасли пять итальянских туристов, один из которых пострадал от обморожения. Отдельные туристы из Швейцарии и Беларуси утонули в 2010 и 2019 годах, что вызвало общественный резонанс, особенно среди местных жителей Аляски, которые требовали уменьшить или устранить опасность.

Армейская национальная гвардия использовала CH-47 Chinook, американский тяжеловесный вертолет и успешно извлекла автобус. Экипаж также обеспечил надежную сохранность и безопасную перевозку чемодана, который имеет сентиментальную ценность для семьи Маккэндлесса.

Автобус будет храниться в безопасном месте, в то время как DNR рассматривает все варианты и альтернативы для его постоянного хранения.

Читайте: На Западной Украине настоящий потоп, жителей эвакуируют: фото последствий непогоды

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Источник: Defence-blog