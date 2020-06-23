ЕС должен сосредоточиться на восстановлении экономики после пандемии, — Меркель

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Ангела Меркель сказала, что ЕС должен сосредоточиться на экономическом и социальном восстановлении Евросоюза

Канцлер Германии Ангела Меркель сообщила, что ЕС должен сосредоточиться на экономическом и социальном восстановлении Евросоюза на протяжении следующих 18 месяцев. Об этом сообщает Reuters, информируют Экономические Новости.

«Совместная программа Германии, Португалии и Словении направлена ​​на борьбу с пандемией COVID-19, экономическое и социальное восстановление Европы. Цель программы состоит в том, чтобы повысить устойчивость ЕС к пандемическим кризисам в долгосрочной перспективе», — сказал официальный представитель Меркель Штеффен Зайберт

Германия будет председательствовать в ЕС с июля, Португалия — с января 2021 года, а Словения — с июля 2021 года. Представители стран согласились с тем, что для преодоления социальных последствий пандемии COVID-19 Европа должна быстро вернуться на путь роста

Штеффен Зайберт сообщил, что главы правительств согласовали меры по борьбе с изменением климата и поддержке цифровизации, которые должны быть реализованы в первую очередь при восстановлении экономики.

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