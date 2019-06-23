Более 400 пилотов подали на Boeing в суд

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На компанию Boeing составлено коллективное судебное ходатайство. Пилоты рассчитывают на компенсацию. Они уверены, что корпорация специально скрывала изъяны программного обеспечения самолета 737 Max.

Иск в суд против Boeing сформировали более 4 сотен пилотов. Они считают, что корпорация должна выплатить им миллионную компенсацию за риски, которым подвергались и экипаж, и пассажиры. Претензии касаются неразглашения недостатков в программном обеспечении самолета под названием 737 MAX, информирует enovosty.com/news.

В поданных документах говорится, что Boeing, скрывая недостатки ПО, поспособствовала крушению двух 737 MAX и запрету на полеты всех самолетов этой линейки по всему миру.

Пилоты же жалуются на то, что у них возникли как материальные, так и психологические проблемы в следствии таких действий корпорации. Некоторые заявляют, что они сильно потеряли в зарплате.

Слушание по делу Boeing запланировано на 21 октября 2019 года. Иск будут рассматривать в Чикагском суде.

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Напомним, осенью прошлого года судно Boeing 737 Max 8 упало возле берегов Индонезии. Жертвами крушения стали 189 людей. В марте же текущего года в Эфиопии из-за катастрофы с Boeing 737 Max умерли 157 человек.