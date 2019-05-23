The Washington Times: США возродили 2-й флот ВМС для противостояния агрессии России в Северной Атлантике

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Для противостояния агрессии России в Северной Атлантике и Восточной Европе США возродили 2-й флот ВМС

США возродили 2-й военно-морской флот для противостояния агрессии России в Северной Атлантике и Восточной Европе, — сообщает Карло Муньез в издании The Washington Times, информирует enovosty.com/news.

«Возрождение 2-го флота посылает четкий сигнал России о том, что администрация Трампа намерена противостоять агрессии Москвы и ее союзников в Северной Атлантике и Восточной Европе», — заявил бывший высокопоставленный чиновник Министерства обороны Том Каллендер.

«Это посылает сообщение России о том, что мы не бездельничаем», — подчеркнул Каллендер.

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Напомним, борьба с российским и китайским экспансионизмом была признана главной целью военной стратегии США в обновленной Стратегии национальной обороны. Кроме того, Дональд Трамп призвал союзников по НАТО увеличить расходы на оборону.