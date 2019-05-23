The Associated Press: Китай стремиться заручиться международной поддержкой в торговой войне с США

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Пекин яростно протестует против решения администрации Трампа и надеется возобновить переговоры с США

Стремясь заручиться международной поддержкой в тарифной войне, Пекин яростно протестует против решения администрации Трампа и надеется возобновить переговоры с США, — сообщает Кристофер Бодин в издании The Associated Press, информирует enovosty.com/news.

Представитель Министерства иностранных дел Китая Лу Канг заявил, что Китай надеется возобновить переговоры, которые были прерваны в начале этого месяца после того, как США подняли тарифы на китайский импорт.

«Китай открыт для диалога. Однако необходимо доверие для того, чтобы переговоры были эффективными. Взаимовыгодное соглашение должно основываться на взаимном уважении, равенстве и взаимной выгоде», — сказал Канг.

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Выступая перед членами Шанхайской организации сотрудничества, состоящей из восьми стран, министр иностранных дел Китая Ван Йи сообщил, что действия Китая направлены на защиту международной системы свободной торговли.

По словам Вана, торговые трения «вызвали большую обеспокоенность у международного сообщества». «Я подчеркиваю, что действия Китая направлены не только на сохранение наших собственных законных прав и интересов, но и на поддержание норм международных отношений и защиту международной системы свободной торговли», — сказал Ван Йи.