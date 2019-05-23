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The Associated Press: Китай стремиться заручиться международной поддержкой в торговой войне с США

Главная » Последние новости » Новости мира » The Associated Press: Китай стремиться заручиться международной поддержкой в торговой войне с США
 
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Пекин яростно протестует против решения администрации Трампа и надеется возобновить переговоры с США

Стремясь заручиться международной поддержкой в тарифной войне, Пекин яростно протестует против решения администрации Трампа и надеется возобновить переговоры с США, — сообщает Кристофер Бодин в издании The Associated Press, информирует enovosty.com/news.

Представитель Министерства иностранных дел Китая Лу Канг заявил, что Китай надеется возобновить переговоры, которые были прерваны в начале этого месяца после того, как США подняли тарифы на китайский импорт.

The Associated Press: Китай стремиться заручиться международной поддержкой в торговой войне с США

«Китай открыт для диалога. Однако необходимо доверие для того, чтобы переговоры были эффективными. Взаимовыгодное соглашение должно основываться на взаимном уважении, равенстве и взаимной выгоде», — сказал Канг.

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Выступая перед членами Шанхайской организации сотрудничества, состоящей из восьми стран, министр иностранных дел Китая Ван Йи сообщил, что действия Китая направлены на защиту международной системы свободной торговли.

The Associated Press: Китай стремиться заручиться международной поддержкой в торговой войне с США

По словам Вана, торговые трения «вызвали большую обеспокоенность у международного сообщества». «Я подчеркиваю, что действия Китая направлены не только на сохранение наших собственных законных прав и интересов, но и на поддержание норм международных отношений и защиту международной системы свободной торговли», — сказал Ван Йи.


Автор: Оксана Ельченко
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