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Создатель Twitter ещё при жизни хочет отдать все своё состояние на благотворительность

Главная » Последние новости » Новости мира » Создатель Twitter ещё при жизни хочет отдать все своё состояние на благотворительность
 
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Основатель социальной сети Twitter Джек Дорси хочет пожертвовать своё состояние на благотворительность и увидеть позитивные изменения в мире ещё при своей жизни. Об этом он заявил в интервью Эндрю Яну на его YouTube канале.

Создатель Twitter ещё при жизни хочет отдать все своё состояние на благотворительность

На сегодняшний день, Джек Дорси уже является одним из самых щедрых благотворителей в мире. Так, в период пандемии коронавируса он направил в фонд по борьбе с этим недугом 1 млрд долларов. , информирует enovosty.com/news.

Кроме того, он пожертвовал около 85 миллионов долларов в различные благотворительные организации, и планирует в дальнейшем продолжать помогать тем фондам и благотворительным организациям, которые занимаются вопросами женского здоровья, базового дохода и образования.


Экономические новости youtubeАвтор: Елена Каденко
Посещений: 17

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