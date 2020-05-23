Создатель Twitter ещё при жизни хочет отдать все своё состояние на благотворительность
Основатель социальной сети Twitter Джек Дорси хочет пожертвовать своё состояние на благотворительность и увидеть позитивные изменения в мире ещё при своей жизни. Об этом он заявил в интервью Эндрю Яну на его YouTube канале.
На сегодняшний день, Джек Дорси уже является одним из самых щедрых благотворителей в мире. Так, в период пандемии коронавируса он направил в фонд по борьбе с этим недугом 1 млрд долларов. , информирует enovosty.com/news.
Кроме того, он пожертвовал около 85 миллионов долларов в различные благотворительные организации, и планирует в дальнейшем продолжать помогать тем фондам и благотворительным организациям, которые занимаются вопросами женского здоровья, базового дохода и образования.