Reuters: В Беларуси при строительстве здания была обнаружена крупнейшая братская могила

Главная » Последние новости » Новости мира » Reuters: В Беларуси при строительстве здания была обнаружена крупнейшая братская могила Reuters: В Беларуси при строительстве здания была обнаружена крупнейшая братская могила

Закрыть Отправить

В Беларуси была обнаружена крупнейшая братская могила более 1200 жертв еврейского Холокоста

В Беларуси при строительстве здания была обнаружена крупнейшая братская могила более 1200 жертв еврейского Холокоста, — сообщает Том Балфорт в издании Reuters , информирует enovosty.com/news.

Некоторые из жертв имели отверстия от пуль в голове. Также были обнаружены личные вещи, такие как кожаная обувь, которая до сих пор сохранилась.

Останки жертв были похоронены в 120 синих гробах с тиснением звезды Давида. В похоронной церемонии приняли участие около 300 человек, включая посла Израиля в Беларуси и членов еврейской общины. Участники церемонии по очереди бросали землю на гробы во время проведения захоронения.

Читайте: В Украине сняли Instagram-сериал о Холокосте (ВИДЕО)

«Для еврейской общины очень важно, чтобы все было сделано по еврейскому обычаю», — сказал посол Израиля в Беларуси Алон Шохам. «У меня смешанные чувства», — сказала после похорон член еврейской общины Регина Симоненко. Она сказала, что была потрясена ужасом произошедших событий. «Если мы не будем помнить о том, что произошло, то подобные вещи снова могут повториться», — сказала Симоненко.