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Глава Чечни Рамзан Кадыров находится в тяжелом состоянии с диагнозом COVID-19

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Рамзан Кадыров находится в крайне тяжелом состоянии. У него диагностирована коронавирусная инфекция и за его жизнь борются московские врачи.

Глава Чечни Рамзан Кадыров находится в тяжелом состоянии с диагнозом COVID-19

По информации российских СМИ, инфицирование произошло, когда Кадыров посещал одну из больниц, где лечатся больные на COVID-19, вошёл в красную зону госпиталя без надлежащих средств защиты, маска для лица была обычная, медицинская. , информирует enovosty.com/news.

Более того Кадыров обнял одного из пациентов с COVID-19.

Через пару дней Глава Чечни почувствовал себя плохо. У него были все симптомы ОРВИ. К врачам он решил не обращаться, списав недомогание на обычную простуду. Состояние начало ухудшаться и он попал в больницу.

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По информации ряда росийских СМИ, состояние Кадырова оценивается как тяжелое, у него диагностировано тяжелое поражение лёгких.


Экономические новости telegramАвтор: Елена Каденко
Посещений: 23

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