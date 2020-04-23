В Испании снова растет число смертей от COVID-19

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В Испании за последние сутки от вируса COVID-19 умерли 440 человек, в то время, как днем ранее количество умерших было 435 человек

В Министерстве здравоохранения Испании сообщили, что за последние сутки от коронавируса умерли 440 человек, а общее число жертв пандемии достигло 22 157 человек. Об этом сообщает Reuters, информирует enovosty.com/news.

Днем ранее от вируса COVID-19 умерли 435 человек. Число официально подтвержденных случаев заболевания за последние сутки увеличилось на 4635 человек и составило 213 024.

Ранее сообщалось, что Испания уже в третий раз продлила чрезвычайное положение. Испанский парламент поддержал продление чрезвычайного положения до 9 мая

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