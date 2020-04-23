США предоставляет финансовую помощь Гренландии для противостояния России в Арктике

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США предоставляет финансовую помощь Гренландии на фоне растущего влияния России и Китая в Арктике

Администрация президента США Дональда Трампа объявляет о расширении дипломатического присутствия в Гренландии и о новом пакете помощи для острова, нацеленного на предотвращение растущего влияния России и Китая в Арктике. Об этом сообщает Associated Press, информирует enovosty.com/news.

Американские и европейские официальные лица сообщили, что администрация вместе с правительством Гренландии объявит об открытии офиса Агентства США по международному развитию в новом американском консульстве в Нууке и выделит не менее 12 миллионов долларов на новые проекты помощи.

Американский посол в Дании Карла Сэндс обвинила Россию в «агрессивном поведении и усилении милитаризации в Арктике», а Китай — в преследовании «хищных экономических интересов» в Гренландии.

Представители Агентства по международному развитию США первоначально предоставят Гренландии пакет помощи в размере 12,1 млн. долл, которая предназначается для стимулирования энергетического и туристического секторов и ослабления влияния России и Китая