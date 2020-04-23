Мировые цены на нефть начали расти
Мировые цены на нефть начали расти
Мировые цены на нефть начали расти на фоне усиления напряженности на Ближнем Востоке, сокращения производства со стороны стран-производителей и обещания введения финансовых стимулов для ослабления негативных последствий от стремительного распространения COVID-19. Об этом сообщает Reuters, информирует enovosty.com/news.
Фьючерсы на нефть марки Brent увеличились на 1,79 долл или 8,79% и составили 22,16 долл за баррель.
А фьючерсы на нефть марки WTI выросли на 3,20 долл или 23,22% и составили 16,98 долл за баррель.
Читайте: Нефтяная война сулит РФ еще одну грандиозную головную боль, - Злой Одессит
Напряжение на Ближнем востоке вызвано заявлением главы Революционной гвардии Ирана, в котором он сказал, что Тегеран будет уничтожать военные корабли США в Персидском заливе, если они будут угрожать безопасности. «Это вновь усиливает напряженность в отношениях между США и Ираном. Тем не менее, учитывая перенасыщение рынка нефти, трудно сказать, какое это окажет влияние на рынок» — сказал глава ING по сырьевой стратегии Уоррен Паттерсон.
Соглашение о сокращении производства нефти странами ОПЕК+ также оказало влияние на стабилизацию цен. Кувейт заявил, что начал сокращать поставки нефти на международный рынок, не дожидаясь, пока соглашение, согласованное ОПЕК+, вступит в силу 1 мая.