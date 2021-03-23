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В Великобритании ввели огромные штрафы за поездки за границу, — Reuters

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Англичанам, которые хотят провести отпуск за границей, грозят новые огромные штрафы

В Великобритании, согласно нового законодательства, путешественникам грозит штраф в размере 5000 фунтов (6900 долларов США). Новое законодательство призвано приостановить «несущественные поездки» и «закрыть страну» от появления новых штаммов вируса COVID-19. Об этом сообщают Экономические Новости со ссылкой на Reuters.

Эта новость разочаровала миллионы людей, надеявшихся провести летний отпуск за границей, и привела к снижению стоимости на 2-4% таких туристических компаний, как easyJet, British Airway-owner, Jet2 и TUI

В Великобритании ввели огромные штрафы за поездки за границу, — Reuters

В Соединенном Королевстве Великобритании зафиксирован один из самых высоких в мире показателей COVID-19. В то же время, количество смертей и уровень заболеваемости быстро снижаются, а успешная кампания по вакцинации вернула уверенность гражданам страны.

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Однако правительство предупреждает, что людям, возможно, придется пожертвовать долгожданным отпуском за границей. «Мы наблюдаем, как третья волна растет в некоторых частях Европы, и мы также видим новые штаммы вируса. И очень важно, чтобы мы защищали прогресс, которого мы смогли добиться здесь, в Великобритании», — сказал министр здравоохранения Мэтт Хэнкок.


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 210

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