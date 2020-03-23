Канцлер Ангела Меркель на карантине: подробности

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Ангела Меркель из-за контакта с больным находится на карантине

Канцлер Германии Ангела Меркель из-за контакта с больным сейчас находится на карантине и работает дома , информирует enovosty.com/news.

Немецкие журналисты сообщают, что на этих выходных Ангела Меркель сама делала покупки в супермаркете. А с сегодняшнего дня объявлено, что Меркель находится на карантине. Позже появилась информация, что канцлер находится в группе риска, поскольку контактировала со своим больным врачом.

Сообщается, что первый тест канцлера на коронавирус дал отрицательный результат и не выявил вируса COVID-19. Следующие тесты будут проведены через несколько дней