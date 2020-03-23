Индия подписала с Турцией контракт на строительство пяти танкеров для индийского флота

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Индия и Турция подписали контракт на сумму 2,3 миллиарда долларов, чтобы совместно построить пять 45 000-тонных вспомогательных судов (FSV) для ВМС Индии.

Проект по производству FSV будет осуществляться индийской компанией Hindustan Shipyard Limited (HSL) и турецкой верфью., информирует enovosty.com/news.

Официальный контракт был подписан в феврале после приостановления ссылок на кашмирский вопрос со стороны турецкого и пакистанского лидеров — президента Реджепа Тайипа Эрдогана и премьер-министра Имрана Хана. «Контракт был подписан HSL в прошлом месяце после выдачи разрешения Министерством обороны (МО). Министерство иностранных дел также провело консультации до принятия решения», — цитируют источники в Times в понедельник.

Турецкий консорциум TAIS был выбран в прошлом году после того, как он стал самым дешевым претендентом на контракт FSV, получивший одобрение в 2016 году. ВМС Индии хотят использовать эти суда для перевозки топлива и других материалов для своих военных кораблей в море.

Источник: Defenseworld

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