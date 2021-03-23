Associated Press: НАТО активно готовится к саммиту, который пройдет в оффлайн-режиме

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НАТО активно готовится к саммиту, в которой примет участие президент США Джо Байден

Госсекретарь США Энтони Блинкен и его коллеги по НАТО во вторник лично встретятся в штаб-квартире организации для подготовки саммита национальных лидеров, в которой примет участие президент США Джо Байден. Это первая личная встреча лидеров с 2019 года. Об этом передают Экономические Новости со ссылкой на Associated Press.

20 польских медицинских работников сделают прививки против COVID-19 примерно 4000 человек, которые работают в штаб-квартире военного альянса. Прививки планируют делать вакциной AstraZeneca.

Перед встречей министров иностранных дел генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг похвалил Польшу как «высоко ценного союзника», который помогает «поддерживать НАТО и преодолевать последствия пандемии».

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«Это совместная борьба и вместе мы сильнее. И, конечно же, вакцины помогут и поддержат нашу работу здесь, в штаб-квартире НАТО», — сказал Столтенберг.