Associated Press: НАТО активно готовится к саммиту, который пройдет в оффлайн-режиме
НАТО активно готовится к саммиту, в которой примет участие президент США Джо Байден
Госсекретарь США Энтони Блинкен и его коллеги по НАТО во вторник лично встретятся в штаб-квартире организации для подготовки саммита национальных лидеров, в которой примет участие президент США Джо Байден. Это первая личная встреча лидеров с 2019 года. Об этом передают Экономические Новости со ссылкой на Associated Press.
20 польских медицинских работников сделают прививки против COVID-19 примерно 4000 человек, которые работают в штаб-квартире военного альянса. Прививки планируют делать вакциной AstraZeneca.
Перед встречей министров иностранных дел генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг похвалил Польшу как «высоко ценного союзника», который помогает «поддерживать НАТО и преодолевать последствия пандемии».
Читайте: Генсек НАТО сделал жесткое заявление о России
«Это совместная борьба и вместе мы сильнее. И, конечно же, вакцины помогут и поддержат нашу работу здесь, в штаб-квартире НАТО», — сказал Столтенберг.