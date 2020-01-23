Во время тушения пожара в Австралии разбился самолет с американскими пожарными: все на борту погибли

Главная » Последние новости » Новости мира » Во время тушения пожара в Австралии разбился самолет с американскими пожарными: все на борту погибли Во время тушения пожара в Австралии разбился самолет с американскими пожарными: все на борту погибли

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Представитель Управления безопасности гражданской авиации сообщил Business Insider, что это был самолет C-130 Hercules, эксплуатируемый компанией Coulson Aviation. Причина катастрофы до сих пор неясна.

Премьер-министр Нового Южного Уэльса Глэдис Бережиклян подтвердила на пресс-конференции в четверг, что три члена экипажа погибли после крушения большого воздушного судна в районе Снежного Монаро в Новом Южном Уэльсе, Австралия.

На пресс-конференции в четверг комиссар по сельским пожарам в Новом Южном Уэльсе Шейн Фицсиммонс подтвердил, что все три человека на борту самолета были американскими пожарными.

Представитель Управления безопасности гражданской авиации (CASA) сообщил Business Insider, что это был самолет C-130 Hercules, эксплуатируемый компанией Coulson Aviation. Причина катастрофы до сих пор неясна.

Самолет был зарегистрирован в Америке и был доставлен в Австралию в августе.

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Представитель CASA заявил, что нет никаких признаков того, что с самолетом до катастрофы происходило что-то необычное.

Фицсиммонс сказал, что были найдены части самолета, и что спасательные работы заняли довольно много времени.

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«Поступают сообщения о том, что был виден большой огненный шар, связанный с ударом при падении самолета на землю», — сказал он. «Это все еще активная пожарная площадка, и было очень трудно найти обломки».

Сельская пожарная служба Нового Южного Уэльса сразу же сообщила в твиттере, что расследует инцидент после того, как потеряла связь с большим самолетом.

Турбовинтовой самолет с четырьмя двигателями был первоначально разработан как грузовой транспортный самолет, но обычно используется в воздушном пожаротушении.

В этом году лесные пожары особенно сильно ударили по штату Новый Южный Уэльс. По состоянию на четверг в регионе наблюдалось более 100 пожаров.

Австралия в настоящее время борется со своим худшим сезоном лесных пожаров за всю историю наблюдений. По состоянию на четверг лесные пожары в районе Снежного Монаро в Новом Южном Уэльсе сожгли более 93 000 гектаров земли.