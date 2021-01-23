В Москве группы людей пытаются прорваться к СИЗО «Матросская тишина», где сидит Навальный (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Новости мира » В Москве группы людей пытаются прорваться к СИЗО "Матросская тишина", где сидит Навальный (ВИДЕО) В Москве группы людей пытаются прорваться к СИЗО "Матросская тишина", где сидит Навальный (ВИДЕО)

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23 января по всей России проходят акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального, которого посадили в СИЗО сразу после возвращения из Берлина.

Протесты в Москве. Фото: Максим Шеметов / Reuters / Scanpix / LETA

Еще никогда за Навального не выходило столько людей за пределами Москвы и Петербурга. Более двух тысяч человек задержаны. В центре Москвы — жесткие столкновения полиции и граждан. Уже возбуждены несколько уголовных дел.

Группы людей пытаются прорваться к СИЗО «Матросская тишина», где сидит Навальный. Недалеко от «Матросской тишины» появилась новая группа протестующих, призывают идти к СИЗО, скандируют: «Путин вор! Свободу Навальному», — передает корреспондент «Медузы».

Стало известно, что водитель автомобиля с мигалкой пострадал, когда проезжал среди протестующих на Цветном бульваре в Москве. Об этом сообщает издание Meduza.

Агентство опубликовало в своем телеграм-канале видео, где группа протестующих закидывает снежками автомобиль «Тойота Камри» (вероятно, это автомобиль ФСБ России, пишет издание). В какой-то момент снежком или камнем разбили стекло машины.

На Цветном бульваре протестующие громят автомобиль спецслужб — Эхо Москвы🤔 pic.twitter.com/6Vitybj6b5 — Alexander (@avaza1972) January 23, 2021

Позже стало известно, что российское издание «Новая газета» по требованию Роскомнадзора удалило материал о том, как в подмосковном пансионате студентов вузов и колледжей готовили под видом демонстрантов провоцировать драки на митинге 23 января.

СМИ со ссылкой на рассказы нанятых студентов рассказали, что в Москве подготовили группы «титушек», которых обучили провоцировать драки на акциях в поддержку Алексея Навального и выкладывать в соцсети «свидетельства» насилия со стороны демонстрантов.

По данным российских государственных агентств, в Москве на акции протеста в поддержку Алексея Навального пострадали около 40 представителей силовых структур, получивших легкие травмы.

Есть пострадавшие среди протестующих. Так во время акции в Петербурге полицейские сильно ударили женщину в живот, ее пришлось госпитализировать. Больше всего пострадавших от рук силовиков в Москве. По данным МК 29-летний москвич Антон Воднев госпитализирован с Тверской улицы в НИИ им. Склифосовского с ушибленной раной затылочной области. Аналогичные раны на Страстном бульваре получил 24-летний Андрей Горб. 29-летний Константин Егоров с травмой головы доставлен в 1-ю горбольницу

Также есть пострадавшие с химическими ожогами после применения газовых баллончиков. Среди пострадавших — четверо юношей и девушек 17-18 лет.

По всей России на акциях протеста в поддержку Алексея Навального задержали свыше двух тысяч человек. На момент публикации новости в городах России задержали 2338 человек. В Москве 912 человек, в Санкт-Петербурге — 338. Задержания продолжаются.

«Это рекорд за всю работу „ОВД-Инфо“», — сообщили представители организации, которая с декабря 2011 года собирает данные о задержанных на акциях протеста.