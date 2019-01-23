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The Washington Times: Гонконг беспокоится о состоянии глобальной торговли

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Глава Гонконга Кэрри Лэм на Всемирном экономическом форуме в Давосе сообщила о своем беспокойстве за дальнейшее эффективное функционирование глобальной торговли

Поддерживаемый Пекином лидер Гонконга Кэрри Лэм сообщила о своем беспокойстве за функционирование глобальной торговой системы, которая по ее мнению находится под угрозой, — пишет The Washington Times, информирует enovosty.com/news.

Выступая в среду на Всемирном экономическом форуме на швейцарском горнолыжном курорте в городе Давос, Кэрри Лэм сказала, что любое несоблюдение существующих правил может привести к росту политической напряженности во всем мире.

Она сказала, что Гонконг процветал «на основе свободной и открытой торговли».

The Washington Times: Гонконг беспокоится о состоянии глобальной торговли

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Лэм отметила, что несоблюдение правил глобальной торговой системы, регулирующих международную торговлю, особенно усугубилось в последние несколько лет.


Автор: Оксана Ельченко
Посещений: 95

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