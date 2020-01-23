Суп из летучих мышей: Китайские ученые обвинили летучих мышей в смертельном коронавирусе

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Китай подтвердил сотни случаев заболевания в в 25 провинциях страны и изолировал многомиллионный город Ухань, поскольку коронавирус продолжает распространяться.

Эксперты признали, что вирус, подобный пневмонии, был «недооценен» исследовательским сообществом и предположили, что летучие мыши могут распространять смертельно опасный вирус.

Об этом говорится в статье, опубликованной в «Science Science Bulletin», сообщает Dailystar

Пока не ясно, как вирус распространился между людьми и летучими мышами, но ученые считают, что «возможно, существует неизвестный промежуточный продукт».

В заявлении, опубликованном в South China Morning Post, ученые заявили: «Естественным носителем коронавируса Ухань могут быть летучие мыши … но между летучими мышами и людьми может быть неизвестный промежуточный продукт».

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«Неизвестной» связью может быть суп из летучей мыши, который является необычным, но широко употребляемым китайским деликатесом в провинции Ухань.

Кадры с потенциально смертельным супом появились в социальных сетях в начале этой недели.

В них можно увидеть жителей Ухани, которые ели суп из животных. На одном из видео девушка ест черную летучую мышь парой палочек для еды, когда она садится обедать с друзьями. В другой раз житель Ухани сфотографировал летучую мышь в тарелке перед тем как съесть суп.

В некоторых китайских ресторанах шеф-повар лично приносит клетку с живыми летучими мышами, чтобы клиент выбрал себе экземпляр для приготовления, а затем подает тарелку с деликатесным супом. Главное в супе его основной ингредиент — летучая мышь, а рецепт незатейлив: в суп добавляют имбирь, лук, перец и специи.

Напомним, наибольшее число инфицированных зарегистрировано в провинции Хубэй, административный центр которой, город Ухань, является отправной точкой эпидемии. Сообщается, что был выявлен первый случай заболевания на граничащей с Россией территории в провинции Хэйлунцзян, а число зарегистрированных случаев в Пекине возросло до 14.

Пневмония уже стала причиной гибели 17 человек, согласно уточнённым данным, ещё 95 находятся в критическом состоянии. Отмечается, что в списке тесных контактов заболевших находится более 5,8 тысячи человек, за ними наблюдают медики.