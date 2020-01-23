Прогулка слона: ВВС США провели широкомасштабные учения с вылетами самолетов A-10 Thunderbolt II

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ВВС США провели широкомасштабные учения с вылетами самолетов A-10 Thunderbolt II. Название «Прогулка слона» возникло во время Второй мировой войны, когда в боевых вылетах союзных бомбардировщиков участвовало 1000 самолетов, а их атаки проводились способом «nose-to-fail»

ВВС США 21 января провели широкомасштабные военные учения под названием «Прогулка слона». Об этом сообщает Defence blog , информирует enovosty.com/news.

Учения проводились на военно-воздушной базе Национальной гвардии США «Selfridge Air» (Selfridge Air Force National Guard Base). В учениях принимали участие десять штурмовиков Fairchild-Republic A-10 Thunderbolt II. «Штурмовики A-10 Thunderbolt II, управляемые летчиками 107-й истребительной эскадрильи, принимали участие в учениях «Прогулка слонов», — говорится в пресс-релизе.

«Прогулка слона» (Elephant walk) является военным упражнением, включающее руководство всей эскадрильей самолетов, находящихся в тесном построении. Это может стать важной необходимостью при реальных боевых вылетах.

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Название «Прогулка слона» возникло во время Второй мировой войны, когда в боевых вылетах союзных бомбардировщиков участвовало 1000 самолетов, а их атаки проводились способом «nose-to-fail», который напоминал слонов, идущих к водопою.

Штурмовик A-10 Thunderbolt II обладает превосходной маневренностью и является эффективной платформой для доставки оружия. Самолет может находится вблизи районов боевых действий в течение длительного периода времени и осуществлять полет в условиях плохой видимости. Используя приборы ночного видения, пилоты А-10 могут выполнять свои миссии в темноте.