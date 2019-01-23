По всему миру “дуют новые ветра”, — Помпео

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По видеосвязи на Всемирном экономическом форуме в Давосе Майк Помпео сообщил о положительных тенденциях в экономике США благодаря политике Дональда Трампа и назвал позитивными «вызовами» выборы крайне правого президента Бразилии Хейра Больсонаро, голосование по Brexit и возвращение в политику 93-летнего премьер-министра Малайзии Махатхира Мохамада

Госсекретарь США Майк Помпео по видеосвязи на Всемирном экономическом форуме в Давосе сообщил, что реформирование президентом США Дональдом Трампом старого миропорядка в сочетании с решением Великобритании покинуть Европейский союз и избрание “правого” президента в Бразилии являются хорошими событиями для мировой экономики, — сообщает Дейв Бойер в издании The Washington Times, информирует enovosty.com/news.

«В Огайо, Рио-де-Жанейро и Риме люди задают вопросы, которые не задавались или, по крайней мере, не воспринимались всерьез в течение очень долгого времени», — сказал Помпео.

Майк Помпео также отметил, что по всему миру “дуют новые ветра”. «Я бы сказал, что эти события являются позитивным фактором», — сказал Помпео.

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Помпео также сообщил, что экономика США в среднем выросла более чем на 3 процента за последние четыре квартала благодаря политике Дональда Трампа по снижению налогов, сокращению регулирования экономических процессов и обновлению торговых сделок. Все это позволило американской экономике расти даже тогда, когда всему миру грозит замедление темпов экономического роста.

Госсекретарь США Майк Помпео назвал позитивными «вызывами» выборы крайне правого президента Бразилии Хейра Больсонаро, голосование по Brexit и возвращение в политику 93-летнего премьер-министра Малайзии Махатхира Мохамада.

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