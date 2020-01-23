На процесс импичмента в Сенате Трамп ответил рекордным количеством твитов

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Президент США Дональд Трамп — один из самых активных мировых политиков в Twitter

Он постоянно рассказывает о том, что в США «самая большая экономика в истории Америки», что безработица является «самой низкой в ​​истории страны», и как его перевыборная кампания устанавливает рекорды по сбору средств, информирует enovosty.com/news.

Об этом сообщает Foxnews.

По состоянию на вечер 22 января — день, когда Сенат был вовлечен в процесс по делу об импичменте, а президент присутствовал на встрече Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе (Швейцария) — Трамп побил один из своих собственных рекордов. Он разослал 131 твит и ретвит за один день, рассказывая о том, что он лучший президент Америки.

Твиты Трампа побили рекорд не только количеством, но и широтой темы, которую он затронул, и людьми, которых он ретвитнул.

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Он коснулся иммиграции, предстоящего марша за жизнь, своего суда по импичменту, конференции ВЭФ, недавней торговой сделки с Китаем и даже чемпионата мира.

Трамп также ретвитнул множество людей, начиная от бывших конкурентов Республиканской партии, таких как сенатор Тед Круз из Техаса и Рэнд Пол из Кентукки, до таких личностей, как Шон Хэннити и Мария Бартиромо, а также радиоведущего Марка Левина.

У Трампа есть еще пару часов и если он продолжит отправлять сообщения, сможет побить свой рекорд 161 твитов за один день, который он установил в январе 2016 года — за несколько дней до момента, когда он был приведен к присяге в качестве президента США.