РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

Новости мира

23.01.2019 г.
19:39Brexit пробуждает старые страхи в Северной Ирландии
17:52По всему миру “дуют новые ветра”, - Помпео
16:50The Washington Times: Гонконг беспокоится о состоянии глобальной торговли
15:42Associated Press: Германия будет укреплять сотрудничество с США
15:17Ту-22М3 опасен не ракетами, а износом, - Злой Одессит
14:28Конец дружбы?: Россия пошла на конфликт с Ираном и Асадом
13:49Скандальная Настя Рыбка рассказала подробности своего пребывания в тайской тюрьме
Все новости мира

Аналитика

23.01.2019628

Газовая война: может ли Украина выжить без транзита российского газа?

Газовая война: может ли Украина выжить без транзита российского газа?
На этой неделе в Брюсселе состоялась трехсторонняя встреча представителей Украины, России и Евросоюза, на которой стороны пытались договориться относительно ...
21.01.20191174

USA against Huawei. В торговой войне США и Китая уже берут заложников

USA against Huawei. В торговой войне США и Китая уже берут заложников
Торговая война между США и Китаем разгорается все сильнее и грозит глобальной экономике непредсказуемыми последствиями. В конфликт втягиваются все новые ...
19.01.20191429

Трамп уперся в стену рогом

Трамп уперся в стену рогом
Неадекватная и авантюрная политика, изрядно сдобренная «шоуменством», является отличительной особенностью не только Украины. В настоящий момент именно ...

Последние новости

23.01.2019 г.
21:00 Тайна смерти Александра Македонского раскрыта
20:51 Лагард заявила о необходимости ускорения реформ для устойчивого повышения уровня жизни украинцев
20:32 Кабмин запретил размещать временно свободные средства местных бюджетов на депозитах
20:30 Ученые выяснили, сколько живет сознание человека после смерти
20:00 ТОП-3 причины несвежего дыхания
19:53 Рева сообщил, на сколько украинцам поднимут пенсии весной
19:39 Brexit пробуждает старые страхи в Северной Ирландии
19:30 Педиатр рассказала, нужен ли витамин D детям после трех лет
18:53 Литва и Польша будут помогать Украине в получении перспективы членства в ЕС – экс-премьер Литвы
18:23 Промышленная революция 4.0 приведет к тому, что товары будут дешеветь и их будет достаточно много, - Александр Леонов
17:52 По всему миру “дуют новые ветра”, - Помпео
17:31 Мороз, Кошулинский и Добродомов подали документы на регистрацию кандидатами в президенты
17:15 Рыночное ценообразование в газе и в электроэнергии закреплено законом, - DiXi Group
16:50 The Washington Times: Гонконг беспокоится о состоянии глобальной торговли
16:27 Вакарчук подтвердил намерения идти в политику
16:03 СБУ блокировала контрабанду в Украину психотропных веществ
15:51 Метинвест завершил самый крупный в истории Центральной и Восточной Европы переход в облако SAP HANA/HEC
15:42 Associated Press: Германия будет укреплять сотрудничество с США
15:17 Ту-22М3 опасен не ракетами, а износом, - Злой Одессит
14:35 Дзидзьо выписался из больницы после нападения в Киеве
14:28 Конец дружбы?: Россия пошла на конфликт с Ираном и Асадом
14:12 Ученые выяснили, как рост связан с продолжительностью жизни у женщин
13:55 Стало известно, где похоронена египетская царица Клеопатра
13:49 Скандальная Настя Рыбка рассказала подробности своего пребывания в тайской тюрьме
13:40 МВД Украины закупит 13 самолетов на сумму 450 миллионов долларов
13:33 Израиль провел испытания системы ПРО, поражающей ракеты противника в космосе (ВИДЕО)
13:30 Ученые рассказали, о чем свидетельствует седина
13:27 В США замерз Ниагарский водопад (ФОТО)
13:16 Рассчитана «формула» супружеского долга
13:01 В Бердянске шестеро детей в попали в инфекционное отделение после посещения развлекательного центра
12:57 Президент поздравил Филарета с 90-летним юбилеем
12:56 Медики: Продукты из обработанного мяса провоцируют развитие рака груди
12:50 "Переобулась в воздухе": Певица Лолита вновь попала в скандал из-за Крыма
12:43 Турция изменила для России правила судоходства через Босфор и Дарданеллы
12:32 В Сети показали новый сгибающийся «планшетосмартфон» от Xiaomi (ВИДЕО)
12:25 Медики назвали 5 самых полезных для здоровья соков
12:24 Смолий проведет встречу с представителями МВФ
12:18 Беженец из Северной Кореи рассказал, как его соотечественники празднуют Рождество
12:17 Эксперты рассказали, что Украине ждать от форума в Давосе
11:50 ВОЗ: Более четверти миллиона человек будут погибать ежегодно из-за изменения климата
10:45 В Украине будут по-новому сдавать на права: что изменилось
10:25 Сирия пригрозила Израилю ракетным ударом
09:56 Патриарх Кирилл теряет огромные деньги из-за ПЦУ, - эксперт
09:47 Украина попала в газовую ловушку Путина, – Портников
09:26 Стало известно, где в Украине самые дешевые новостройки
08:57 Помпео сделал резкое заявление относительно Украины и России
08:43 Турция блокирует поставки российской нефти через Босфор
08:27 Японцы готовят России «минимальное предложение» по возвращению Курил
22.01.2019 г.
22:40 Обнаружена большая планета, которая медленно распадается на части
22:00 46-летняя украинка родила 18-го ребенка (ФОТО)
21:20 В Украине хотят внедрить европейскую маркировку улиц
20:49 Активисты провели акции в поддержку захваченных украинских моряков под посольствами РФ в Киеве и Львове (ФОТО)
20:40 В столичном метро под поезд упал мужчина
20:27 В Украине снизилась цена на автогаз
20:00 ТОП-3 мифа про секс
19:51 Reuters: Турция начнет международное расследование убийства журналиста Хашогги
19:30 Ученые раскрыли секрет долгой молодости
19:29 В Украине подорожает интернет
18:42 Associated Press: Несмотря на протесты, парламент Греции приступил к дебатам о соглашении с Македонией
18:24 ДТЭК Рината Ахметова развивает добычу украинского газа и угля
Все новости »

Brexit пробуждает старые страхи в Северной Ирландии

Главная » Последние новости » Новости мира » Brexit пробуждает старые страхи в Северной Ирландии
 
Печать Отправить на почту

 

 

Одной из важнейших проблем Brexit является проблема будущей границы между Северной Ирландией и Республикой Ирландия, которая может привести к старой реальности, когда контрольно-пропускные пункты британской армии, стрельба, взрывы и контрабанда оружия были нормой.

Одной из важнейших проблем Brexit является проблема будущей границы между Северной Ирландией и Республикой Ирландия, которая может вызвать волну насилия, — сообщает Тамер Факахани в издании Associated Press, информирует enovosty.com/news.

Раны Северной Ирландии очень глубоки: кровавое воскресенье, Эннискиллен, сектантские убийства католиков и протестантов в Белфасте военизированными формированиями с обеих сторон, а также расстрелы и репрессии со стороны британской армии и королевской полиции Ольстера.

Время не полностью излечило ненависть, недоверие и страх к тем, кто был вовлечен в многолетний конфликт, в результате которого погибли более 3700 человек, и который закончился мирным соглашением 1998 года.

Brexit пробуждает старые страхи в Северной Ирландии

Читайте: По всему миру “дуют новые ветра”, - Помпео

Опасения, что темные дни «Смуты» могут вернуться, были вызваны недавним взрывом во втором по величине городе Северной Ирландии Лондондерри, также известном как Дерри. Новая IRA (Ирландская республиканская армия) подозревается в совершении теракта.

Перспектива восстановления жесткой границы между Ирландией и Северной Ирландией после выхода Великобритании из ЕС породила опасения по поводу возврата к старой реальности, когда контрольно-пропускные пункты британской армии, стрельба, взрывы и контрабанда оружия были нормой. Теперь люди и товары свободно перемещаются из одного региона в другой, что способствует стабильности, свободной торговле и экономическому росту.

Некоторые представители Британской Консервативной партии ощутили влияние Дублина на Европейский Союз и способность наложить вето на любую сделку, которая позволяет вновь установить твердую границу.

Читайте: Мэй представила план «Б» относительно Brexit

Brexit пробуждает старые страхи в Северной Ирландии

Офис Терезы Мэй отклонил сообщения о том, что премьер-министр думала о пересмотре условий соглашения. Тем не менее, Мэй сказала, что она ожидает со стороны парламентариев больше инициатив по поддержке нахождения Великобритании в таможенном союзе с ЕС для избежания проверок на ирландской границе. Это временная мера, которая будет продолжаться до тех пор, пока не будет найдено постоянное решение. Но законодатели, выступающие за Brexit, опасаются, что Британия может оказаться в ловушке, бесконечно связанной торговыми правилами ЕС.

По мнению автора публикации, есть группы, которые попытаются извлечь выгоду из продолжающейся неопределенности. “Но те, кто стремится сорвать труднопроходимую дорогу Северной Ирландии к стабильности, нормальному состоянию и стабильному процветанию, вряд ли когда-либо получат ощутимую поддержку”, — пишет Тамер Факахани.


Автор: Оксана Ельченко
Посещений: 258

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 

Мороз, Кошулинский и Добродомов подали документы на регистрацию кандидатами в президенты
Вакарчук подтвердил намерения идти в политику
Насирова и Шевченко зарегистрировали кандидатами в президенты
Мороз, Кошулинский и Добродомов подали документы на регистрацию кандидатами в президентыВакарчук подтвердил намерения идти в политикуНасирова и Шевченко зарегистрировали кандидатами в президенты
Все Выборы

Аналитика

Газовая война: может ли Украина выжить без транзита российского газа?
USA against Huawei. В торговой войне США и Китая уже берут заложников
Трамп уперся в стену рогом
Итоги дня: Исторический документ Рады, рука справедливости Facebook и гордость Украины
Итоги дня: Укрепление гривны, риски для украинской экономики и санкции против "cолсберийских туристов"
Итоги дня: Новый мощный союзник Украины и первый успешный биоэксперимент на Луне
Европа-2019: ультраправый психоз или неолиберальный застой?
Итоги дня: Жесткое давление Москвы на Варфоломея, тучи над «Северным потоком-2» и протестное настроение россиян
Итоги дня: Недооцененная гривна, обещания Гриценко и секс по-новому
Итоги дня: Удар по РФ от Японии, скандал с украинскими олигархами и угрозы Лукашенко
Все статьи


Читайте также

По всему миру “дуют новые ветра”, - Помпео
 Мэй представила план «Б» относительно Brexit
Британия не будет откладывать Brexit
 The Times: Заговор против Терезы Мэй помогли раскрыть посетители лондонского ресторана
Брекзит раскола в стране неадекватной политической элиты
 ЕС отказал Британии в повторных переговорах по Brexit
Тереза Мэй сделала первое заявление после вотума
 В Британии будут голосовать за недоверие Терезе Мэй

Армия

Бронетранспортер СРМ-1 "Казак"
Зенитный ракетный комплекс Red Sky-2 (Израиль)
Танк K2 Black Panther (Южная Корея)
Бронеавтомобиль RG-31 Charger (Канада)
Вся армия    >>

Персоны

Петр
ПОРОШЕНКО
Константин
ЖЕВАГО
Виктор
КАРАЧУН
Василий
ГАЦЬКО
Все персоны    >>

Публикации

Большая стирка с Александром Клименко, Максимом Слуцким и Артуром Золотаревским

Экономист: в этом году к выплатам «МХП» меньше всего претензий



Мнения
Как верующих УПЦ (МП) будут использовать на выборах?
Дмитрий Горевой

Как верующих УПЦ (МП) будут использовать на выборах?

УПЦ (МП) ведет активную дезинформационную кампанию. Сегодня я расскажу вам об одном из примеров такой кампании.
Новости компаний

Удовольствие для вас и вашего кошелька!

85 лет компании Бионорика: ценности «семейного концерна»

Стоимость и инструкция применения препарата Туринабол (Орал)

Последние новости в соцсетях


Новости партнеров

bigmir)net TOP 100

 