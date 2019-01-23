Brexit пробуждает старые страхи в Северной Ирландии

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Одной из важнейших проблем Brexit является проблема будущей границы между Северной Ирландией и Республикой Ирландия, которая может привести к старой реальности, когда контрольно-пропускные пункты британской армии, стрельба, взрывы и контрабанда оружия были нормой.

Одной из важнейших проблем Brexit является проблема будущей границы между Северной Ирландией и Республикой Ирландия, которая может вызвать волну насилия, — сообщает Тамер Факахани в издании Associated Press, информирует enovosty.com/news.

Раны Северной Ирландии очень глубоки: кровавое воскресенье, Эннискиллен, сектантские убийства католиков и протестантов в Белфасте военизированными формированиями с обеих сторон, а также расстрелы и репрессии со стороны британской армии и королевской полиции Ольстера.

Время не полностью излечило ненависть, недоверие и страх к тем, кто был вовлечен в многолетний конфликт, в результате которого погибли более 3700 человек, и который закончился мирным соглашением 1998 года.

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Опасения, что темные дни «Смуты» могут вернуться, были вызваны недавним взрывом во втором по величине городе Северной Ирландии Лондондерри, также известном как Дерри. Новая IRA (Ирландская республиканская армия) подозревается в совершении теракта.

Перспектива восстановления жесткой границы между Ирландией и Северной Ирландией после выхода Великобритании из ЕС породила опасения по поводу возврата к старой реальности, когда контрольно-пропускные пункты британской армии, стрельба, взрывы и контрабанда оружия были нормой. Теперь люди и товары свободно перемещаются из одного региона в другой, что способствует стабильности, свободной торговле и экономическому росту.

Некоторые представители Британской Консервативной партии ощутили влияние Дублина на Европейский Союз и способность наложить вето на любую сделку, которая позволяет вновь установить твердую границу.

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Офис Терезы Мэй отклонил сообщения о том, что премьер-министр думала о пересмотре условий соглашения. Тем не менее, Мэй сказала, что она ожидает со стороны парламентариев больше инициатив по поддержке нахождения Великобритании в таможенном союзе с ЕС для избежания проверок на ирландской границе. Это временная мера, которая будет продолжаться до тех пор, пока не будет найдено постоянное решение. Но законодатели, выступающие за Brexit, опасаются, что Британия может оказаться в ловушке, бесконечно связанной торговыми правилами ЕС.

По мнению автора публикации, есть группы, которые попытаются извлечь выгоду из продолжающейся неопределенности. “Но те, кто стремится сорвать труднопроходимую дорогу Северной Ирландии к стабильности, нормальному состоянию и стабильному процветанию, вряд ли когда-либо получат ощутимую поддержку”, — пишет Тамер Факахани.