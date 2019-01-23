Associated Press: Германия будет укреплять сотрудничество с США

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Глава МИД Германии Хейко Маас проведет встречу в Вашингтоне с госсекретарём США Майком Помпео с целью укрепления партнерства между странами

Глава Министерства иностранных дел Германии Хейко Маас направляется в Соединенные Штаты с надеждой на улучшение отношений между двумя странами, — сообщает Associated Press, информирует enovosty.com/news.

Маас сообщил журналистам в Берлине, что планирует встретится с государственным секретарем США Майком Помпео для обеспечения налаживания более тесного сотрудничества между странами.

С тех пор как президент США Дональд Трамп вступил в должность два года назад, отношения между Германией и США испортились по ряду вопросов, включая тарифные конфликты и различные политические взгляды.

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Маас сказал, что переговоры с Помпео будут включать политику в Афганистане и Сирии, вопросы по контролю над вооружениями, ситуацию вокруг ДРСМД.

Маас также посетит Организацию Объединенных Наций, где Германия занимает место непостоянного члена в Совете Безопасности в течение следующих двух лет.