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Армия США заключила с BAE Systems контракт на $400 млн на производство бронетехники нового поколения

Главная » Последние новости » Новости мира » Армия США заключила с BAE Systems контракт на $400 млн на производство бронетехники нового поколения
 
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Во вторник министерство обороны объявило о соглашении на сумму около $400,9 млн для закупки 160 бронированных многоцелевых транспортных средств или AMPV.

Согласно СМИ, контракт получила компания BAE Systems Land & Armaments LP, информирует enovosty.com/news.

Работы будут выполнены в Йорке, штат Пенсильвания, с предполагаемой датой завершения 28 февраля 2023 года.

AMPV является зрелым, экономически эффективным решением, в котором используются самые современные и проверенные конструкции боевых машин. Они отвечают требованиям армейской защиты сил и вездеходной мобильности, позволяя AMPV маневрировать с остальной частью боевой группы бронетанковой бригады. Общие черты в рамках ABCT также снижают риск развития неисправностей и упрощают техническое обслуживание, обеспечивая значительную экономию средств для армии.

Пять модификаций AMPV — автомобиль общего назначения, командный автомобиль миссии, минометчик, а также транспортные средства для медицинской эвакуации и лечения — имеют почти на 80% больший объем салона, чем их предшественник, и значительно большую мощность и живучесть. Системы охлаждения и электрооборудования также модернизированы для соответствия как существующим, так и будущим обновлениям.

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AMPV строятся с более прочной броней и большей мобильностью, чем машины, которые они заменяют. Более высокие уровни выживаемости достигают двух ключевых целей.

По данным UPI.com, армия США планирует закупить 2897 бронированных многоцелевых автомобилей на общую сумму 10,723 миллиарда долларов или 3,7 миллиона долларов за автомобиль.


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